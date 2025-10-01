Cerrar X
Coahuila

Cabildo de Ramos Arizpe aprueba Ley de Ingresos 2026

Durante la sesión, se aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2026, en el que se propone la planeación para recaudar recursos

  • 01
  • Octubre
    2025

En sesión ordinaria de Cabildo, el cuerpo edilicio de Ramos Arizpe aprobó diversos acuerdos y dictámenes en beneficio de las familias, instituciones educativas y la planeación financiera del municipio.

Entre los puntos destacados, se aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, con lo cual se propone al Estado la planeación y orden en la recaudación y aplicación de los recursos municipales para el próximo año.

De igual manera, se autorizó el comodato de un inmueble municipal en la colonia Santos Saucedo, que será destinado a las instalaciones del Telebachillerato Fidel Velázquez, perteneciente al Colegio de Bachilleres de Coahuila, en apoyo al fortalecimiento de la educación media superior en el municipio.  

En materia de desarrollo social, el Cabildo avaló la firma de un convenio marco de colaboración con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, para la operación de Centros Comunitarios de Atención a la primera infancia. Como parte de este acuerdo, se aprobaron además los comodatos de tres inmuebles municipales que servirán para su funcionamiento.

Asimismo, se autorizó la suscripción de un convenio de delimitación y entrega de tramos carreteros en la zona urbana, con el objetivo de mejorar la coordinación interinstitucional en materia de infraestructura vial.

Finalmente, durante la sesión se llevó a cabo la presentación del segundo informe de resultados de actividades de la Contraloría Municipal, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas del Gobierno Municipal.


