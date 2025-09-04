Cerrar X
bc424eeb_80f9_42d7_83f5_91c111749f10_89546fc342
Coahuila

Cae 7% producción automotriz; contrataciones bajan 30%

De acuerdo con empresarios, el objetivo del sector automotriz es priorizar retener mano de obra calificada para evitar afectaciones

  • 04
  • Septiembre
    2025

La industria automotriz en Coahuila reporta una disminución cercana al 7% en producción durante el año, mientras que las contrataciones y reemplazos de personal se han reducido alrededor de 30%, informó Lourdes Cobos, presidenta del Clúster Automotriz de Coahuila.

Cobos explicó que el ajuste responde a volúmenes inestables, con una menor demanda de vehículos eléctricos, al tiempo que algunas plataformas de combustión interna e híbridas han incrementado ligeramente su ensamble y han amortiguado el retroceso general.

Ante este escenario, el sector prioriza retener mano de obra calificada: las empresas han frenado nuevas altas y sustituciones, y reubican y multicapacitan a su personal para cubrir cambios de volumen entre líneas, evitando afectaciones directas a los trabajadores.

Sobre proveeduría, la dirigente señaló que el Clúster y la Secretaría de Economía acordaron una ruta dual: desarrollar proveedores locales en procesos donde aún faltan competencias y, en paralelo, atraer a proveedores internacionales para instalarse en Coahuila y cumplir T-MEC acercando la cadena de suministro al mercado.

Adelantó que existe una cartera de proyectos en análisis que podría comenzar a anunciarse en 2026; no obstante, recordó que materializar inversiones toma al menos un par de años, por lo que la estrategia combina atracción de empresas ya consolidadas con el desarrollo de capacidades regionales.

Cobos calificó 2025 como un año retador, con decisiones que las compañías ajustan mes a mes por la volatilidad global y la transición tecnológica del sector, manteniendo como eje la conservación del empleo y la competitividad de la cadena automotriz en Coahuila.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_fidencio_montemayor_garza_863faa9624
Es regiomontano, nada… ¡y hace historia en Nueva York!
Whats_App_Image_2025_09_05_at_1_00_54_AM_43404bc5f8
Buscarán detectar talentos en torneo de ajedrez, en Saltillo
Whats_App_Image_2025_09_04_at_11_03_48_PM_995827b7a8
México aprovecha T-MEC y logra récord de exportaciones a EUA
publicidad

Últimas Noticias

Israel_declara_Gaza_como_zona_de_combate_recupera_dos_rehenes_b20cc6b747
Suman 64,300 muertos en Gaza por ofensiva israelí
deportes_fidencio_montemayor_garza_863faa9624
Es regiomontano, nada… ¡y hace historia en Nueva York!
Whats_App_Image_2025_09_04_at_11_03_48_PM_995827b7a8
México aprovecha T-MEC y logra récord de exportaciones a EUA
publicidad

Más Vistas

perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×