Cae 7% producción automotriz; contrataciones bajan 30%

La industria automotriz en Coahuila reporta una disminución cercana al 7% en producción durante el año, mientras que las contrataciones y reemplazos de personal se han reducido alrededor de 30%, informó Lourdes Cobos, presidenta del Clúster Automotriz de Coahuila.

Cobos explicó que el ajuste responde a volúmenes inestables, con una menor demanda de vehículos eléctricos, al tiempo que algunas plataformas de combustión interna e híbridas han incrementado ligeramente su ensamble y han amortiguado el retroceso general.

Ante este escenario, el sector prioriza retener mano de obra calificada: las empresas han frenado nuevas altas y sustituciones, y reubican y multicapacitan a su personal para cubrir cambios de volumen entre líneas, evitando afectaciones directas a los trabajadores.

Sobre proveeduría, la dirigente señaló que el Clúster y la Secretaría de Economía acordaron una ruta dual: desarrollar proveedores locales en procesos donde aún faltan competencias y, en paralelo, atraer a proveedores internacionales para instalarse en Coahuila y cumplir T-MEC acercando la cadena de suministro al mercado.

Adelantó que existe una cartera de proyectos en análisis que podría comenzar a anunciarse en 2026; no obstante, recordó que materializar inversiones toma al menos un par de años, por lo que la estrategia combina atracción de empresas ya consolidadas con el desarrollo de capacidades regionales.

Cobos calificó 2025 como un año retador, con decisiones que las compañías ajustan mes a mes por la volatilidad global y la transición tecnológica del sector, manteniendo como eje la conservación del empleo y la competitividad de la cadena automotriz en Coahuila.

