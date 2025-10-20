Cerrar X
Cae empleo por aranceles; CTM reporta 5,000 puestos perdidos

La central obrera atribuye la pérdida de empleos en sectores clave como acero, aluminio y automotriz a la incertidumbre comercial entre México y Estados Unidos

  • 20
  • Octubre
    2025

La incertidumbre generada por los nuevos aranceles impuestos en el marco de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos ha provocado la pérdida de cerca de 5,000 empleos en empresas donde la Confederación de Trabajadores de México (CTM) mantiene contratos colectivos.

De acuerdo con Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM en Coahuila y secretario adjunto de la central obrera a nivel nacional, la mitad de esos trabajadores afectados ya logró colocarse en otras compañías, lo que refleja, dijo, la resiliencia del sector laboral ante un contexto económico adverso.

El dirigente sindical señaló que los aranceles han impactado principalmente a la industria automotriz, del acero y del aluminio, sectores clave para la economía nacional y fuertemente vinculados con las exportaciones hacia el mercado estadounidense.

“Esa incertidumbre genera preocupación y ocupación, sobre todo por la permanencia de los empleos en los sectores productivos más sensibles”, expresó el líder obrero.

Medina Ramírez confió en que el escenario pueda mejorar a partir del próximo 1 de noviembre, cuando se espera mayor claridad respecto al tema arancelario y la posibilidad de una nueva revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Dicha revisión, apuntó, debería enfocarse en fortalecer la competitividad de los tres países y garantizar condiciones de equilibrio en materia laboral, sin poner en riesgo los avances logrados desde la entrada en vigor del acuerdo comercial.

“México ha sido un socio confiable de nuestros vecinos del norte durante décadas. Por eso, las negociaciones deben encaminarse a conservar los empleos, mantener la estabilidad productiva y promover una región más justa y competitiva”, subrayó.

El dirigente reconoció que entre algunos sectores industriales existe inquietud ante los rumores sobre una eventual eliminación del T-MEC y la firma de acuerdos bilaterales por separado entre los tres países, lo cual, dijo, generaría un golpe severo a la economía mexicana.

Frente a ese panorama, consideró necesario que las empresas y los trabajadores opten por medidas inteligentes y responsables para evitar daños mayores.

“Los paros técnicos, aunque son medidas impopulares, pueden ser una alternativa temporal para conservar las fuentes de trabajo. Es preferible detener la producción unos días que perder empleos de manera definitiva”, sostuvo.

Finalmente, Tereso Medina reiteró que la CTM mantiene comunicación constante con las autoridades federales y el sector empresarial para analizar estrategias que permitan proteger a los trabajadores y mantener la estabilidad laboral en Coahuila y en el país.


