Coahuila

Cae en Coahuila hombre que presuntamente prendió fuego a pareja

Salvador 'N' intentó huir y refugiarse en la ciudad de Saltillo, sin embargo el trabajo de coordinación entre la autoridad estatal y federal lo evitó

En colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, la Fiscalía de Coahuila logró la detención de un sujeto considerado generador de violencia en Aguascalientes.

Esta mañana, elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de Zacatecas en coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) detuvieron a Salvador “N”.

Este sujeto fue señalado de haber prendido fuego a su pareja sentimental en Aguascalientes, bañándola en gasolina, y posteriormente privarla de su libertad en Fresnillo, Zacatecas.

Trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Zacatecas, arrojó que el sujeto en cuestión intentó huir y refugiarse en Saltillo, sin embargo el trabajo de coordinación entre las dos entidades y la SSP Federal lo evitó.

En las próximas horas, Salvador “N” será puesto a disposición del juzgado que lo reclama, autoridad que deberá resolver la situación jurídica del imputado, incluyendo la competencia del lugar donde deberá ser juzgado, tomando en consideración que la agresión inicial se suscitó en Aguascalientes.


