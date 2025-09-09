Cae en Monterrey banda con tarjetas bancarias robadas en Saltillo

Cuatro hombres originarios de Guadalajara fueron detenidos en Monterrey tras ser identificados como presuntos responsables de un asalto cometido el pasado viernes en Saltillo, Coahuila, donde despojaron a una mujer de sus tarjetas bancarias.

La captura ocurrió alrededor de las 18:50 horas en el cruce de Madero y Félix U. Gómez, cuando policías regiomontanos detectaron un vehículo Volkswagen Jetta gris, con placas de Chiapas, a través de las cámaras del C4. En su interior se localizaron más de 30 tarjetas bancarias.

Los detenidos fueron identificados como Óscar Fernando C., de 28 años; Rodrigo G., de 24; Juan Carlos L., de 24; y Alexis Misael H., de 28. Según los reportes, todos residen en Guadalajara y viajaban a exceso de velocidad al momento de ser ubicados.

De acuerdo con las autoridades, el automóvil estaba vinculado al robo con violencia registrado en la capital de Coahuila, donde una mujer fue asaltada a la salida de un banco.

Tras confirmar el reporte, los cuatro sujetos fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, quedando a disposición del Ministerio Público.

La detención fue posible gracias a la coordinación entre autoridades de Nuevo León y Coahuila, como parte de la estrategia de seguridad Escudo implementada en la capital regiomontana para inhibir delitos y reforzar la vigilancia a través de sistemas de monitoreo.

Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos están relacionados con otros hechos delictivos en la región.

