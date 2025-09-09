Cerrar X
EH_UNA_FOTO_32bc18a1b6
Coahuila

Cae en Monterrey banda con tarjetas bancarias robadas en Saltillo

Autoridades de Monterrey detuvieron a cuatro individuos originarios de Guadalajara, presuntamente implicados en un asalto con violencia en Saltillo

  • 09
  • Septiembre
    2025

Cuatro hombres originarios de Guadalajara fueron detenidos en Monterrey tras ser identificados como presuntos responsables de un asalto cometido el pasado viernes en Saltillo, Coahuila, donde despojaron a una mujer de sus tarjetas bancarias.

La captura ocurrió alrededor de las 18:50 horas en el cruce de Madero y Félix U. Gómez, cuando policías regiomontanos detectaron un vehículo Volkswagen Jetta gris, con placas de Chiapas, a través de las cámaras del C4. En su interior se localizaron más de 30 tarjetas bancarias.

Los detenidos fueron identificados como Óscar Fernando C., de 28 años; Rodrigo G., de 24; Juan Carlos L., de 24; y Alexis Misael H., de 28. Según los reportes, todos residen en Guadalajara y viajaban a exceso de velocidad al momento de ser ubicados.

De acuerdo con las autoridades, el automóvil estaba vinculado al robo con violencia registrado en la capital de Coahuila, donde una mujer fue asaltada a la salida de un banco. 

Tras confirmar el reporte, los cuatro sujetos fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, quedando a disposición del Ministerio Público.

La detención fue posible gracias a la coordinación entre autoridades de Nuevo León y Coahuila, como parte de la estrategia de seguridad Escudo implementada en la capital regiomontana para inhibir delitos y reforzar la vigilancia a través de sistemas de monitoreo.

Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos están relacionados con otros hechos delictivos en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_7befde73fe
Vibrarán Monterrey y Guadalajara con 'Las Voces Más Arrolladoras'
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T132335_690_d6f00d0555
Chivas analiza la opción del joven Carlo Soldati
4a0053de_eed8_49e9_a7ed_d9e0067980f1_a98726117f
Ya hay paradas de camión climatizadas en Guadalupe
publicidad

Últimas Noticias

8f52fcf9_fca9_48fc_a15a_400a84829796_c4b5d9b77c
Llaman a no tirar basura para prevenir inundaciones en Reynosa
centro_atencion_tamaulipas_a487983095
Inician Centros de Atención Múltiple ciclo con 1,100 alumnos
copa_intercontinental_6592788947
FIFA anuncia sedes y fechas de la Copa Intercontinental 2025
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×