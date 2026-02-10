Podcast
Coahuila

Caída en Monterrey destapa red de robos en Coahuila

La detención de un hombre con cristal en Monterrey permitió identificar una banda ligada a robos de cajas fuertes en NL y Coahuila, con botines millonarios

  • 10
  • Febrero
    2026

La detención de un hombre con droga tipo cristal en el centro de Monterrey derivó en la identificación de una red delictiva relacionada con robos de cajas fuertes que también operó en Coahuila, con afectaciones económicas millonarias a negocios de la región.

El detenido fue identificado como José Antonio C., de 30 años, quien fue arrestado tras ser sorprendido con 10 envoltorios de cristal mientras se encontraba a bordo de su vehículo. Durante las indagatorias, autoridades confirmaron que el sujeto es investigado por al menos seis robos a comercios en Nuevo León y Coahuila, cometidos junto con otros cómplices.

De acuerdo con información policial, uno de los hechos que vinculan directamente a Coahuila ocurrió el pasado 31 de enero en Saltillo, donde integrantes del grupo intentaron sustraer una caja fuerte de un negocio; aunque no lograron llevarse dinero, sí provocaron daños materiales, y uno de los participantes fue detenido por la policía local, lo que permitió avanzar en la investigación.

Las autoridades señalan que la misma banda logró apoderarse de hasta dos millones de pesos en robos cometidos en distintos municipios de Nuevo León, utilizando herramientas especializadas para forzar cajas fuertes, parte de las cuales fueron aseguradas tras la detención de José Antonio C.

El caso ha encendido alertas en la región Sureste de Coahuila, al evidenciar que grupos delictivos con base en Nuevo León han extendido sus operaciones hacia territorio coahuilense, enfocándose en negocios con manejo de efectivo y sistemas de resguardo tradicionales.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros integrantes de la banda y determinar el alcance total de los robos cometidos en Coahuila y su posible relación con otros hechos delictivos en la zona metropolitana de Saltillo.


