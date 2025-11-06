CAM 1 Laboral da atención a jóvenes con discapacidad en Saltillo

La maestra Lucía del Lunes, directora del Centro de Atención Múltiple Laboral (CAM-1), informó que el plantel atiende actualmente a 77 jóvenes con distintos tipos de discapacidad, a quienes se les brinda formación académica, laboral y socioemocional, con el objetivo de impulsar su autonomía e integración a la vida diaria.

Según explicó, el CAM-1 recibe estudiantes de 15 a 24 años que presentan alguna condición que dificulta su incorporación a un aula regular. Entre las discapacidades atendidas se encuentran intelectual, motriz, auditiva, visual, así como diversos trastornos del neurodesarrollo.

La directora comentó que en algunos casos el diagnóstico se realiza desde el nacimiento, especialmente cuando la discapacidad es evidente, como sucede con el síndrome de Down o alteraciones motoras.

Sin embargo, precisó que hay estudiantes cuyo diagnóstico se identifica en etapas escolares posteriores, especialmente durante primaria o secundaria, cuando comienzan a manifestarse dificultades específicas en el aprendizaje o en el comportamiento social.

Del Lunes destacó la importancia de fomentar la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad, al afirmar que los estudiantes son jóvenes capaces de realizar actividades por sí mismos, además de describirlos como sociables, amables y expresivos en su afecto.

Docentes del plantel compartieron su experiencia trabajando con los alumnos.

“Son jóvenes muy cariñosos; les gusta saludar, preguntar cómo estás y hacerte sentir parte de ellos. Su forma de ver la vida te contagia”, expresó una maestra del área formativa.

Otra docente señaló que acompañar su aprendizaje ha sido una experiencia enriquecedora:

“Cuando llegan, muchos padres creen que sus hijos no podrán hacer cosas por sí solos, pero aquí se demuestra lo contrario: aprenden a cocinar, lavar, usar herramientas o trabajar en computadora. Ver su avance es lo más gratificante”.

El personal también resaltó que los jóvenes suelen mostrar gran interés por aprender oficios que les permitan tener una mayor independencia.

“Les emociona sentirse útiles. Cuando logran hacer algo nuevo, como preparar un platillo o utilizar una máquina, su orgullo es evidente. Sabes que estás cambiando su vida, pero ellos también cambian la tuya”, expresó una instructora.

La directora subrayó que el CAM-1 no solo se enfoca en el desarrollo de habilidades laborales, sino también en el fortalecimiento de la autoestima, la convivencia social y la construcción de vínculos de respeto entre estudiantes, maestros y familias.

Finalmente, la maestra Lucía hizo un llamado a la comunidad a eliminar estigmas y reconocer el valor y talento de las personas con discapacidad.

“A veces la sociedad cree que ellos no pueden, pero día con día nos demuestran lo contrario. Cuando se les brinda oportunidad, apoyo y confianza, son capaces de lograr grandes cosas”.

El CAM-1 Laboral continúa trabajando para abrir espacios que permitan a sus estudiantes desarrollarse plenamente y vivir con mayor autonomía, impulsando así una cultura de inclusión en Saltillo.

