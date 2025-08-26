Cerrar X
Coahuila

Canacintra alerta rezago en salud mental laboral en Coahuila

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles, señaló que este rezago es preocupante en un contexto de incremento de atentados a la vida

  • 26
  • Agosto
    2025

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la región sureste reconoció que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas de Coahuila no cumplen de manera efectiva con la Norma Oficial Mexicana 035, que obliga a atender riesgos psicosociales en los centros de trabajo.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles, señaló que este rezago es preocupante en un contexto de incremento de suicidios, pues en encuestas aplicadas al interior de la industria entre 10 y 15 por ciento de los trabajadores reflejan necesidad de canalización con apoyo psicológico especializado.

De acuerdo con el dirigente empresarial, mientras en las grandes compañías comienzan a desarrollarse programas de acompañamiento, las pequeñas y medianas empresas suelen limitarse a cumplir formalmente con encuestas laborales, sin implementar acciones de fondo.

Reveles destacó que algunas empresas ya han incorporado servicios de psicología en línea o departamentos de recursos humanos con orientación emocional, pero aclaró que aún no es una práctica generalizada en la industria.

Para Canacintra, los esfuerzos deben reforzarse tanto desde el sector privado como desde las autoridades, pues la supervisión en este ámbito todavía es limitada. 

En ese sentido, recordó que la cámara impulsa foros como la Expo Salud, donde además de salud física se abordan temas de salud emocional para generar conciencia entre empleadores y trabajadores.

“El reto es que la norma no se quede en trámites, sino que se traduzca en acciones que realmente apoyen a los trabajadores”, puntualizó.


