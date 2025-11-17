Capturan a sospechoso de asalto en joyería de Saltillo

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila detuvieron este fin de semana a Carlos “N”, de 44 años de edad, quien es presunto responsable de haber participado en el asalto a una joyería.

De acuerdo con datos preliminares, tras un operativo de inteligencia y una investigación previa, el sujeto en cuestión fue detenido el pasado domingo 16 de noviembre en la Hacienda el Mimbre.

Se le acusa de haber participado en el asalto a una joyería ubicada en el centro de la ciudad el 22 de febrero del año pasado.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, que mantiene la integración de la carpeta de investigación del caso.

Tanto la Policía Municipal de Saltillo como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) participaron en la investigación que llevó a la detención de Carlos “N”.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública mantienen su compromiso de cero tolerancia contra quien o quienes cometan o intenten cometer delitos en territorio de Coahuila

