Catedral de Saltillo estrenará nueva iluminación este lunes

Este lunes 29 de septiembre, a las 8:00 de la noche, la Catedral de Santiago Apóstol de Saltillo encenderá oficialmente su nueva iluminación artística, como parte del programa “México Brilla” impulsado por Iberdrola México en coordinación con el Gobierno del Estado, el municipio, la Diócesis de Saltillo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El proyecto incorpora 135 proyectores de tecnología LED de última generación, diseñada para resaltar los detalles barrocos y neoclásicos de la fachada y las torres del templo, al tiempo que reduce hasta un 55 % el consumo eléctrico del templo comparado con los sistemas antiguos.

La iniciativa busca no solo embellecer uno de los edificios más emblemáticos de la capital coahuilense, sino también combinar criterios de sostenibilidad y conservación patrimonial.

Durante las pruebas preliminares, los saltillenses pudieron apreciar adelantos de los efectos lumínicos, aunque será hasta este lunes cuando se encienda de manera definitiva el sistema.

La expectativa es que esta intervención revitalice el Centro Histórico, atraiga turismo nocturno y fomente un mayor uso de los espacios públicos alrededor de la Catedral.

La empresa Iberdrola subrayó que este edificio se convierte en el segundo monumento del país intervenido bajo el programa México Brilla, cuyo objetivo es iluminar de manera sostenible íconos culturales de México.

Con ello, Saltillo se suma a las ciudades que aprovechan la iluminación arquitectónica como motor de identidad, cultura y desarrollo económico.

