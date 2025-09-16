Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T132155_814_983a9e9898
Coahuila

Celebran fiestas patrias en Saltillo y municipios aledaños

Autoridades reportaron saldo blanco como resultado de los operativos de seguridad desplegados por autoridades municipales y estatales

  • 16
  • Septiembre
    2025

Las celebraciones del 15 de septiembre se llevaron a cabo en un ambiente de orden y tranquilidad tanto en Saltillo como en la región, gracias a los operativos de seguridad desplegados por el Gobierno Municipal en conjunto con autoridades estatales.

Las autoridades reportaron saldo blanco durante los festejos patrios, sin incidentes mayores que lamentar.

Miguel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó este lunes que las acciones preventivas y de vigilancia permitieron que miles de ciudadanos disfrutaran de los eventos con seguridad. Señaló que la coordinación entre las distintas corporaciones fue clave para lograr un resultado positivo durante esta importante fecha para el país.

cfad8da9-a9f4-4836-beba-71da5d364463.jpg

Los operativos estuvieron enfocados en zonas de alta afluencia, como la Plaza de Armas, donde se celebró el tradicional Grito de Independencia. Las autoridades agradecieron el comportamiento responsable de la población y aseguraron que las labores de vigilancia continuarán durante el resto del fin de semana para mantener la paz en la región.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_16_at_7_41_48_PM_8de45324f2
Rescatan a tigre y retiran acumulación de llantas en Escobedo
Whats_App_Image_2025_09_16_at_6_01_21_PM_34d5379507
Detienen a hombre que buscaba cruzar droga a EUA desde Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T145842_829_9595116d7f
Saldo blanco tras desfile conmemorativo de Independencia
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_16_at_11_16_06_PM_b80f392b28
'Fin de alianza con Delta no afectará a clientes': Aeroméxico
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
Whats_App_Image_2025_09_16_at_11_44_55_PM_fff956560b
André-Pierre Gignac vive un 2025 para el olvido
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×