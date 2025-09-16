Celebran fiestas patrias en Saltillo y municipios aledaños

Las celebraciones del 15 de septiembre se llevaron a cabo en un ambiente de orden y tranquilidad tanto en Saltillo como en la región, gracias a los operativos de seguridad desplegados por el Gobierno Municipal en conjunto con autoridades estatales.

Las autoridades reportaron saldo blanco durante los festejos patrios, sin incidentes mayores que lamentar.

Miguel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó este lunes que las acciones preventivas y de vigilancia permitieron que miles de ciudadanos disfrutaran de los eventos con seguridad. Señaló que la coordinación entre las distintas corporaciones fue clave para lograr un resultado positivo durante esta importante fecha para el país.

Los operativos estuvieron enfocados en zonas de alta afluencia, como la Plaza de Armas, donde se celebró el tradicional Grito de Independencia. Las autoridades agradecieron el comportamiento responsable de la población y aseguraron que las labores de vigilancia continuarán durante el resto del fin de semana para mantener la paz en la región.