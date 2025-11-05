Celebran la Quinta Jornada de Internacionalización de Educación

Este miércoles, la Coordinación General de Relaciones Internacionales y la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades llevaron a cabo la Quinta Jornada de Internacionalización de Educación, Innovación y Desarrollo Educativo.

La coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández dijo que este evento tiene como objetivo promover la educación intercultural y el desarrollo de competencias globales en docentes y estudiantes.

Asimismo destacó que cada vez son más los alumnos que se suman a los intercambios académicos.

Añadió estudiantes no solo deben esforzarse en su preparación académica, sino que también requieren un dominio del idioma inglés, lo que implica un significativo apoyo económico por parte de sus familias.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio “Jesús Ochoa” de la Unidad Camporredondo y fue encabezado por Lourdes Morales Oyervides, el director de la FCEyH, Julio Cu Farfán López, el docente titular de Internacionalización de la Educación, Juan José Mendoza, y la alumna y representante del comité organizador, Sofía Coss Recio.

