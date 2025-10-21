Celebrará Facultad Festival de la Muerte el 3 de noviembre

La Facultad de Ciencias de la Comunicación celebrará el próximo lunes 3 de noviembre, en punto de las 19:00 horas, el tradicional Festival de la Muerte, evento que reúne expresiones artísticas, culturales y gastronómicas en honor a las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.

El promotor cultural de la Facultad, Juan Alberto Pérez, informó que el festival contará con la participación de diversas agrupaciones artísticas e invitados especiales, entre ellos las cocineras tradicionales de Coahuila, quienes año con año forman parte de esta actividad.

La inauguración estará a cargo de la Orquesta de Guitarras del Estado, mientras que la Sociedad de Alumnos participará activamente en la organización y desarrollo del evento.

Como parte de la conmemoración, el altar de muertos será dedicado a la pintora coahuilense Mercedes Murguía, y se contará con la presencia de su familia durante la ceremonia.

Entre las actividades destacadas se incluyen muestras de talento estudiantil, obras de teatro, presentaciones de baile moderno, danza contemporánea y un mercado estudiantil, ofreciendo al público una amplia gama de opciones artísticas.

“El festival es una plataforma de expresión para nuestros estudiantes. Tendremos teatro con un texto escrito por el director de la Facultad, presentaciones del taller de baile moderno y la participación de los alumnos de Fundamentos Antropológicos de la Comunicación, quienes estarán a cargo del altar de muertos”, explicó Juan Alberto Pérez, promotor cultural de la Facultad.

El ambiente previo al festival ya genera expectativa entre los alumnos y docentes, quienes ven en esta celebración una oportunidad para rendir homenaje a las costumbres mexicanas.

“Cada año esperamos con emoción este evento. Es una manera muy linda de mostrar lo que aprendemos en clase, pero también de compartir con la comunidad universitaria y nuestras familias”, expresó Karla González, estudiante de octavo semestre.

“El altar a Mercedes Murguía es un gesto muy significativo, porque su obra representa la esencia de Coahuila y su pasión por el arte”, comentó Lucía Murguía, sobrina de la pintora homenajeada, quien agradeció el reconocimiento a su tía.

Por su parte, algunos asistentes habituales al festival destacaron que la Facultad se ha convertido en un referente cultural durante estas fechas.

“Yo vengo desde hace tres años y cada edición es diferente. Hay música, color, comida y sobre todo mucho respeto por nuestras tradiciones. Se nota el esfuerzo de los estudiantes y maestros”, mencionó Rafael López, vecino del sector sur.

“Es un evento muy familiar, seguro y bien organizado. A mis hijos les encanta el recorrido del altar y las presentaciones artísticas”, añadió Sandra Torres, madre de familia.

Docentes también resaltaron el valor formativo del evento, que permite a los alumnos aplicar sus conocimientos en producción, comunicación y gestión cultural.

“Más allá de una actividad artística, este festival es una experiencia educativa. Los estudiantes aprenden a coordinar, difundir y vivir la cultura desde dentro”, expresó María de los Ángeles Rivas, profesora de la Facultad.

La invitación se extiende al público en general, especialmente a los habitantes del sur de la ciudad, para disfrutar de un recorrido “misterioso pero divertido”.

Los organizadores recomiendan llegar 10 minutos antes para asegurar un buen lugar y disfrutar de todas las presentaciones.

Comentarios