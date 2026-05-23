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Coahuila

CFE normaliza suministro eléctrico en Cuatro Ciénegas y Ocampo

La falla inició este sábado 23 de mayo debido a la salida de operación de un transformador de potencia ubicado en la subestación de Cuatro Ciénegas

  • 23
  • Mayo
    2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que logró restablecer al 100 por ciento el suministro de energía eléctrica para los usuarios de los municipios de Cuatro Ciénegas y Ocampo, luego de una interrupción del servicio provocada por las severas condiciones climáticas registradas en la región.

De acuerdo con el reporte oficial de la paraestatal, la falla inició este sábado 23 de mayo alrededor de las 10:00 horas, debido a la salida de operación de un transformador de potencia ubicado en la subestación de Cuatro Ciénegas.

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Desbordamiento del Río Sabinas provocó la falla

Las autoridades técnicas de la CFE detallaron que la causa directa de la avería fue el desbordamiento del Río Sabinas. Este fenómeno fue consecuencia de las intensas lluvias que azotaron a la zona norte del estado durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, generando afectaciones en la infraestructura eléctrica.

Para mitigar el impacto en la población, el personal técnico de la comisión implementó de inmediato un plan de contingencia:

  • Se ejecutaron maniobras de redireccionamiento y soporte técnico directo en la subestación afectada.

  • Se logró la recuperación total del suministro para la totalidad de los hogares y comercios que se habían quedado sin luz.

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Mantienen vigilancia permanente

A pesar de haber superado la emergencia, la CFE precisó que el Centro de Control de Distribución mantiene una estricta vigilancia sobre el comportamiento de las Redes Generales de Distribución en toda la zona, con el fin de actuar de forma inmediata ante cualquier nueva eventualidad que se pudiera presentar por el clima.

Finalmente, la institución refrendó su compromiso con la atención oportuna de este tipo de contingencias, dejando en claro que sus prioridades operativas ante desastres naturales son la seguridad de su personal técnico, el bienestar de la población civil y la continuidad del servicio eléctrico en el país.


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