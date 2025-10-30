Cierra 'Aqua Ramos' por llegada de temporada invernal

El parque acuático Aqua Ramos cerrará sus puertas este viernes 31 de octubre debido al inicio de la temporada invernal, luego de recibir alrededor de 140 mil visitantes en sus primeros siete meses de operación, desde su apertura en abril pasado.

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que la afluencia disminuye de manera natural durante los meses fríos, por lo que el espacio concluirá su primera temporada para dar paso a trabajos de mantenimiento y mejoras. La reapertura está prevista para marzo de 2026.

Durante la pausa de operaciones, el parque será sometido a labores de conservación y se evaluarán solicitudes de usuarios para incorporar más áreas de sombra, camastros y nuevos toboganes. El objetivo, dijo el edil, es fortalecer la oferta recreativa para el próximo año.

El Ayuntamiento destacó que Aqua Ramos cerró sin incidentes de gravedad y con saldo blanco en materia de seguridad. En los próximos días se dará a conocer el balance final de visitantes y procedencia de los usuarios.

Respecto al manejo del agua del chapoteadero, la autoridad municipal señalo que se analiza la mejor alternativa para conservarla y evitar afectaciones a la infraestructura, atendiendo recomendaciones técnicas. Se prevé que, en caso de ser necesario, parte del recurso pueda destinarse a riego de áreas verdes o uso municipal, evitando el desperdicio.

Mientras tanto, el municipio recordó que continúan abiertas otras opciones recreativas como Dinolandia, el Museo de Historia, la Alameda y espacios públicos que forman parte de la oferta turística y familiar en la ciudad.

