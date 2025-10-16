Clases normales después de fumigación por amenaza arácnida

Tras la alarma generada por la presencia de arañas venenosas, presuntamente viudas negras, en dos escuelas de la colonia La Fragua en Saltillo, las clases han continuado de manera normal luego de una jornada de fumigación.

La preocupación surgió principalmente en el jardín de niños Ana Margarita Gil Del Bosque y en la primaria Ramón Garza de la Rosa, donde padres y madres denunciaron la aparición frecuente de estos arácnidos, aun después de los trabajos de control sanitario.

Ambos planteles, ubicados sobre la calle El Coque, fueron objeto de críticas en redes sociales y chats de padres, quienes compartieron imágenes de las arañas y cuestionaron la efectividad de las medidas adoptadas por las autoridades escolares.

Algunos tutores solicitaron una segunda fumigación y un seguimiento más estricto para evitar riesgos a la salud de los alumnos, ante el temor de que se presente alguna picadura.

En respuesta, la dirección de la primaria Ramón Garza de la Rosa informó que ya se realizó la fumigación correspondiente y se organizó una jornada de limpieza con apoyo de los tutores, aunque la participación fue mínima. Las autoridades educativas reiteraron que es fundamental la colaboración de toda la comunidad escolar para mantener los espacios seguros, al tiempo que aseguraron que, por el momento, las condiciones permiten continuar con las clases de forma regular.

