Clínicas municipales en Ramos Arizpe, próximas a abrir puertas

Las clínicas de salud que construye el Gobierno Municipal en Ramos Arizpe registran avances significativos y se encuentran cerca de iniciar operaciones, con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos a la población que más lo necesita.

Los nuevos espacios estarán ubicados en la colonia Analco, en la Plaza Pistaches y en una tercera sede aún por anunciarse. Cada una podrá atender hasta 13,000 ciudadanos previamente seleccionados mediante estudios socioeconómicos, con el fin de garantizar que los beneficios lleguen de manera directa y justa.

El modelo contempla atención médica general, entrega de medicamentos, consultas dentales, distribución de lentes, estudios de laboratorio —incluidas pruebas de VIH— y servicios especializados mediante telemedicina.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que este proyecto responde a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía: “Será un placer y un honor entregar este beneficio a las personas que realmente lo necesitan”, expresó.

Comentarios