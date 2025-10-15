Cerrar X
Coahuila

Coahuila abre centro de acopio para apoyar al sur del país

Coahuila lanza centro de acopio para ayudar a comunidades del sur afectadas por desastres naturales, para que ciudadanos aporten con víveres, ropa y entre otros

Ante la difícil situación que enfrentan comunidades del sur de México, afectadas por desastres naturales y con quejas por la tardanza en la atención gubernamental, Coahuila se ha sumado para brindar ayuda.

El Sistema DIF estatal ha lanzado un centro de acopio con el objetivo de reunir víveres, ropa y otros insumos para enviar a quienes más lo necesitan y así aportar “su granito de arena” en esta emergencia.

El centro principal de acopio estará ubicado en las instalaciones del DIF Coahuila, en la colonia Chapultepec, aunque se planea establecer puntos adicionales en escuelas, oficinas gubernamentales y otras instituciones en todo el estado.

Además, las presidencias y direcciones de los DIF municipales de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, General Cepeda y Parras de la Fuente también se sumarán a esta iniciativa, abriendo espacios propios para recolectar donaciones que se sumarán al esfuerzo estatal.

Las autoridades invitan a la población a sumarse y colaborar con lo que sea posible, recordando que apoyar a quienes hoy sufren puede ser fundamental para enfrentar situaciones similares en el futuro.

La solidaridad de Coahuila busca convertirse en un ejemplo de unidad y ayuda entre estados en momentos de crisis.


