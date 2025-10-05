Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_05_at_5_07_24_PM_3_12cadfadae
Coahuila

Coahuila conmemora el Día Mundial de las Aves Migratorias

El objetivo es registrar y analizar las poblaciones de aves, en especial las acuáticas, para conocer sus patrones migratorios y su estado de conservación2

  • 05
  • Octubre
    2025

En el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebra cada 8 de octubre, el Gobierno del Estado de Coahuila destacó la relevancia de estas especies en el equilibrio ecológico y la necesidad de fortalecer su protección ante los desafíos ambientales que enfrentan en sus rutas de vuelo.

Por su ubicación estratégica en el norte del país, Coahuila funciona como un corredor natural para miles de aves migratorias que, año con año, atraviesan el territorio rumbo al sur del continente o hacen escala temporal en sus diversas regiones. Estas especies utilizan lagunas, cañadas, humedales y zonas áridas del estado como puntos de descanso y alimentación durante sus trayectos.

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado participa activamente en el Conteo Anual de Aves, coordinado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), dentro del Área Natural Protegida Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín.

WhatsApp Image 2025-10-05 at 5.07.24 PM (1).jpeg

El objetivo es registrar y analizar las poblaciones de aves, en especial las acuáticas, para conocer sus patrones migratorios y su estado de conservación.

El fenómeno migratorio está determinado por factores como la genética, las estaciones del año y la geografía, lo que impulsa a millones de aves a recorrer miles de kilómetros entre sus zonas de anidación y alimentación. 

Su papel en la biodiversidad es esencial: dispersan semillas, controlan plagas y contribuyen al equilibrio de los ecosistemas.

Con el monitoreo constante y la colaboración interinstitucional, el Gobierno de Coahuila busca fortalecer la protección de estos viajeros alados, promoviendo políticas de conservación que garanticen la preservación de los hábitats naturales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_05_at_6_52_45_PM_9801f53960
Pide PAN invertir más en La Pastora para mejoras en el zoológico
La_Pastora_clausura_03_ec9d39b90f
Acusan que clausura de 'La Pastora' tiene fines políticos
La_Pastora_clausura_02_449ecd78ea
Impone Profepa clausura total temporal a Zoológico La Pastora
publicidad

Últimas Noticias

cemex_eua_panama_9876e56a59
Cemex refuerza su presencia en EUA tras venta en Panamá
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T142043_722_3303b568b2
Trump impondrá aranceles a camiones pesados en noviembre
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T142117_186_a883ad144f
Suman 658 casos de gusano barrenador en Yucatán
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_66_98a6658590
Desaparece regiomontana en trayecto hacia Reynosa
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
publicidad
×