Coahuila conmemora el Día Mundial de las Aves Migratorias

En el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebra cada 8 de octubre, el Gobierno del Estado de Coahuila destacó la relevancia de estas especies en el equilibrio ecológico y la necesidad de fortalecer su protección ante los desafíos ambientales que enfrentan en sus rutas de vuelo.

Por su ubicación estratégica en el norte del país, Coahuila funciona como un corredor natural para miles de aves migratorias que, año con año, atraviesan el territorio rumbo al sur del continente o hacen escala temporal en sus diversas regiones. Estas especies utilizan lagunas, cañadas, humedales y zonas áridas del estado como puntos de descanso y alimentación durante sus trayectos.

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado participa activamente en el Conteo Anual de Aves, coordinado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), dentro del Área Natural Protegida Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín.

El objetivo es registrar y analizar las poblaciones de aves, en especial las acuáticas, para conocer sus patrones migratorios y su estado de conservación.

El fenómeno migratorio está determinado por factores como la genética, las estaciones del año y la geografía, lo que impulsa a millones de aves a recorrer miles de kilómetros entre sus zonas de anidación y alimentación.

Su papel en la biodiversidad es esencial: dispersan semillas, controlan plagas y contribuyen al equilibrio de los ecosistemas.

Con el monitoreo constante y la colaboración interinstitucional, el Gobierno de Coahuila busca fortalecer la protección de estos viajeros alados, promoviendo políticas de conservación que garanticen la preservación de los hábitats naturales.

