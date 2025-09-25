Coahuila contará con Policía Estatal de Caminos

Coahuila pondrá en marcha una Policía Estatal de Caminos que reforzará la vigilancia y asistencia en las carreteras de la entidad.

La nueva corporación tendrá como prioridad prevenir delitos, apoyar a automovilistas y garantizar traslados más seguros.

El proyecto forma parte del modelo de seguridad estatal y estará integrado a la Policía Estatal, con elementos que ya forman parte de la corporación, pero que serán asignados específicamente a tareas de patrullaje carretero.

La iniciativa surge ante la necesidad de fortalecer la cobertura en tramos estratégicos de la red carretera y se trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas explicó que el modelo de seguridad de Coahuila ha sido presentado incluso en foros binacionales con Estados Unidos, donde se ha reconocido la coordinación, la inteligencia operativa y la proximidad ciudadana como factores clave para mantener bajos índices delictivos.

Jiménez Salinas subrayó que, aunque Coahuila se mantiene entre los estados más seguros del país, la estrategia obliga a redoblar esfuerzos y no bajar la guardia. La nueva corporación será anunciada en próximas semanas y se espera que opere en todos los corredores carreteros de la entidad.

