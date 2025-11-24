Coahuila descarta cierres; carreteras operan con normalidad

La Fiscalía General del Estado informó que durante la jornada de este lunes no se presentaron afectaciones por el cierre de carreteras derivadas de la convocatoria nacional que hizo el sector del transporte por la inseguridad que viven en otras partes de México.

El titular de la FGE, Federico Fernández Montañez, desmintió la información surgida en redes sociales acerca del supuesto cierre de la autopista Monterrey-Saltillo.

“Ahorita veíamos un reporte sobre que la carretera Saltillo-Monterrey estaba cerrada, la verdad es que no, verificado por la Guardia Nacional y las Policías”.

Destacó que como en otros renglones, Coahuila destaca por la seguridad de sus carreteras, una realidad muy distinta a otras entidades del país, donde la delincuencia tiene agobiados a los transportistas.

“Hay un operativo en todo el estado, con instituciones federales también de blindaje, y lo estamos monitoreando en tiempo real. Tuvimos unos temas, dos o tres denuncias que tomamos en Coahuila pero que los hechos se habían suscitado del lado de Nuevo León”.

Dijo que se mantiene comunicación con las autoridades del vecino estado, y que uno de los acuerdos logrados en la mesa de seguridad, fue que se incrementara la vigilancia de la Guardia Nacional en el lado de Nuevo León.

