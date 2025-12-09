Coahuila, en crisis por sequía extrema en noviembre 2025

Coahuila cerró noviembre de 2025 en una situación crítica de disponibilidad de agua, al colocarse como uno de los estados más afectados por la sequía a nivel nacional, de acuerdo con el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El reporte revela que más del 70% del territorio coahuilense enfrenta algún nivel de sequía, desde moderada hasta excepcional, una realidad que contrasta con entidades vecinas como Durango, que permanece prácticamente libre de afectaciones graves.

En total, 27 municipios de Coahuila están oficialmente en sequía: 18 en sequía moderada, 7 en sequía severa, 1 en sequía extrema, 1 en sequía excepcional.

Otros tres fueron catalogados como “anormalmente secos”. Esto significa que el 71.1% del estado padece condiciones que comprometen los abastos de agua para consumo humano, industria y actividades agropecuarias.

Mientras Coahuila enfrenta un deterioro acelerado de sus recursos hídricos, Durango reporta cero municipios en condición de sequía, manteniéndose entre las pocas entidades sin afectaciones significativas, con únicamente nueve municipios clasificados como “anormalmente secos”.

A nivel nacional, el SMN informó que 150 municipios presentan algún grado de sequía y 381 más están anormalmente secos. El porcentaje del territorio afectado por sequía —de moderada a excepcional— pasó de 9.2% a 10.6% en solo dos semanas, reflejando un avance preocupante.

El organismo explicó que el ingreso de tres frentes fríos durante la segunda mitad de noviembre, junto con humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe, generó lluvias por arriba del promedio en estados del noroeste y sur del país. Estas precipitaciones ayudaron a disminuir la sequía en entidades como Baja California, Sonora y Chihuahua. Sin embargo, las lluvias fueron insuficientes en Coahuila, así como en Tamaulipas, Tabasco y Chiapas, donde las condiciones se intensificaron.

La crisis hídrica en Coahuila ya impacta de manera directa a comunidades rurales y zonas urbanas, donde se han reportado disminuciones en presas, pozos someros y manantiales. La situación incrementa la presión sobre los sistemas de agua potable y obliga a muchas localidades a depender de tandeos y fuentes alternativas.

Con este escenario, especialistas advierten que el estado requiere medidas urgentes de gestión integral del agua, inversión en infraestructura hídrica y estrategias de mitigación para enfrentar un 2026 que podría iniciar con niveles críticos en la mayoría de las regiones del territorio coahuilense.

