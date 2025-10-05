Cerrar X
Coahuila

Coahuila enfrentará un invierno más intenso con 52 frentes fríos

La estrategia forma parte del plan preventivo instruido por el gobernador, con el objetivo de proteger a la población durante los meses de mayor descenso

  • 05
  • Octubre
    2025

La temporada invernal 2025–2026 será más intensa que la del año anterior en Coahuila, con la entrada de 52 frentes fríos entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, lo que incrementará la posibilidad de caídas de aguanieve, nieve, heladas y granizadas en distintas regiones del estado, informó Ramiro Durán García, subsecretario de Protección Civil de Coahuila.

Actualmente, en el estado han ingresado cuatro frentes fríos de la temporada, que marca el inicio de un periodo de vigilancia permanente en coordinación con los 38 municipios, así como con fuerzas federales y dependencias estatales.

La estrategia forma parte del plan preventivo instruido por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de proteger a la población durante los meses de mayor descenso térmico.

Durán García explicó que el trabajo se realiza de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, y dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la coordinación del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González.

Como parte de las medidas preventivas, ya se encuentran habilitados albergues temporales y permanentes en todo el estado, especialmente en Nueva Rosita, Piedras Negras y Monclova, los cuales permanecerán abiertos durante toda la temporada invernal.

Estos espacios servirán para brindar resguardo a la población vulnerable ante las bajas temperaturas o posibles tormentas invernales. De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua, esta temporada invernal presentará mayor severidad en el norte del país, con la presencia de choques estacionarios que podrían generar condiciones extremas en varios municipios de Coahuila.

1La Subsecretaría de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, proteger a menores, adultos mayores y personas enfermas, y reportar cualquier emergencia al sistema 911 o a las autoridades municipales.


