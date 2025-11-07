Cerrar X
Coahuila hace lo que le corresponde: Federico Fernández

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández, dijo que Coahuila ha trabajado para que los recortes presupuestales no afecten la estrategia del gobierno

  • 07
  • Noviembre
    2025

Aunque consideró que la seguridad pública debe ser una prioridad en todo el país, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, dijo que Coahuila ha trabajado para que los recortes presupuestales no afecten la estrategia del gobierno de Manolo Jiménez, que le ha permitido mantener en paz al estado.

Al hablar sobre los recortes al presupuesto federal en varios renglones, incluyendo el de seguridad, el Fiscal dijo que hace apenas seis meses, a la Fiscalía se le dio un recurso extraordinario para trabajar en la digitalización de carpetas y sistemas, mejoramiento de infraestructura, y las condiciones laborales de los empleados.

“Entiendo el debate a nivel federal, nosotros siempre vamos a ser de la idea de que la seguridad es un tema prioritario, es el tema número uno y que lo menos que se debe hacer es dar las herramientas suficientes para poder realizar la labor.

“En Coahuila las tenemos, y fortalecer sobre todo el modelo y fortalecer las corporaciones y las instituciones locales de cada entidad federativa, en lo municipal y lo estatal, y siempre vamos a ser de esa idea que entiendo que esa es la idea del Gobierno federal”.

Fernández Montañez dijo que además de los recursos palpables, como las 160 patrullas que se entregarán a municipios y a la Policía Estatal, están otros recursos destinados a la capacitación.

“Lo que no se ve es eso, la capacitación permanente, hablo tanto de la Agencia de Investigación como de la Policía Estatal, los Ministerios Públicos para profesionalizarlos, estamos para la próxima semana tener nuevos ministerios públicos, nuevos peritos, agentes de investigación criminal”.

El Fiscal dijo que hay siete detenidos por los hechos de violencia en el municipio de Hidalgo, y están pendientes las órdenes de aprehensión de otros cuatro, por lo menos, las cuales podrían girarse la próxima semana.


