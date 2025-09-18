Coahuila, la segunda entidad más segura de México: ENVIPE 2025

Coahuila se posicionó como la segunda entidad más segura de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 (ENVIPE).

El estudio señala que seis de cada diez habitantes se sienten seguros en la entidad, lo que coloca al estado como el más seguro del norte del país y sube un peldaño respecto al año anterior.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que este resultado es producto de la inversión de más de seis mil millones de pesos destinados a reforzar el modelo de seguridad estatal con acciones de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

Subrayó que la coordinación entre ciudadanos, sociedad civil, iniciativa privada, fuerzas armadas y autoridades de los tres niveles de gobierno ha sido clave para mantener a la entidad en paz.

Entre las acciones emprendidas este año se encuentran la construcción y rehabilitación de 15 cuarteles para la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, además de arcos carreteros en zonas limítrofes con otras entidades, como los que ya operan en Ramos Arizpe y se edifican en Hidalgo y Torreón.

Asimismo, se han entregado cientos de unidades a las corporaciones de seguridad y en las próximas semanas se sumarán nuevas patrullas, junto con la instalación de cámaras de videovigilancia en todas las regiones.

Coahuila mantiene una de las tasas más bajas de homicidios dolosos a nivel nacional y ocupa el primer lugar en efectividad de resolución de casos.

El gobernador reiteró que garantizar la seguridad seguirá siendo prioridad de su administración para asegurar el desarrollo económico y la calidad de vida de la población.



