Coahuila

Coahuila mantiene agenda deportiva para el cierre del 2025

Se trabaja en la planeación del calendario deportivo 2026, con programas y eventos que buscan fortalecer la infraestructura y el rendimiento de los atletas

  • 22
  • Octubre
    2025

El director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Antonio Cepeda Licón, dio a conocer que el cierre del 2025 estará lleno de actividades deportivas en distintas disciplinas, como parte del Sistema Nacional de Competencias.

“Todavía tenemos mucha actividad para este cierre del año, dentro del Sistema Nacional de Competencias estamos a punto de mandar a nuestra delegación coahuilense que estará participando en los Juegos Nacionales Populares”, comentó Cepeda Licón.

El titular del Inedec explicó que este evento forma parte del circuito nacional donde atletas de todo el país compiten en diferentes categorías, destacando el talento que ha surgido en Coahuila durante los últimos meses.

“Venimos de cerrar la Paralimpiada, un evento muy importante para nosotros, y acabamos de concluir también todo el proceso de convocatoria y veredicto del Premio Estatal del Deporte, que estaremos entregando durante el mes de noviembre”, agregó.

Cepeda Licón reconoció el esfuerzo de entrenadores, atletas y padres de familia que han impulsado el crecimiento deportivo en la entidad.

“Estamos muy orgullosos de nuestros deportistas, del compromiso que tienen y del trabajo que se ha hecho para posicionar a Coahuila en competencias nacionales”, dijo.

d7e9f685-a5a0-4790-b412-59bde12fc463.jpg

Además, adelantó que ya se trabaja en la planeación del calendario deportivo 2026, con nuevos programas y eventos que buscan fortalecer la infraestructura y el rendimiento de los atletas coahuilenses.

“Estamos cerrando fuerte este año, pero también preparando lo que viene para 2026. Queremos mantener a Coahuila como un referente nacional en deporte, tanto en alto rendimiento como en desarrollo popular”, puntualizó el funcionario estatal.


