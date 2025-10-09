Cerrar X
Coahuila

Coahuila mantiene paz con modelo fuerte y coordinación federal

El gobernador Manolo Jiménez destacó el modelo efectivo de seguridad local y la cooperación con la federación que ha permitido mantener la paz en la entidad

  • 09
  • Octubre
    2025

Además de la coordinación que existe con la federación, el fortalecimiento de las Policías Municipales y la Estatal, además de una Fiscalía sólida, ha ayudado a que Coahuila sea un ejemplo a nivel nacional en materia de seguridad pública.

Al hablar del reconocimiento que hizo el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el Gobernador Manolo Jiménez dijo que el modelo de Coahuila es uno de los más efectivos en todo el país, y por ello se ha podido mantener la paz en la entidad.

“La diferencia de Coahuila con otras entidades del país es que en lo local, tenemos una estrategia de seguridad efectiva, tenemos policías municipales y estatales fuertes, tenemos una Fiscalía sólida, y somos gobernantes que tenemos la voluntad de entrarle”.

La víspera, García Harfuch habló positivamente del modelo de Coahuila, que privilegia la seguridad a través de la coordinación efectiva entre los órdenes de gobierno y las corporaciones policiacas.

“Estamos agradecidos por el comentario de nuestro amigo el Secretario García Harfuch; definitivamente tenemos una gran coordinación, gran comunicación, una amistad de varios años, y es lo que nos ha fortalecido para seguir blindando Coahuila.

“Aquí estamos bien amarrados con la Policía Estatal, las policías municipales, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las alcaldesas y alcaldes, la coordinación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y con el Secretario”.

El mandatario agregó que el fortalecimiento de las corporaciones podría abrir la puerta a que se soliciten mayores recursos para la seguridad pública a la Secretaría de Hacienda.


