Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_06_at_2_47_17_PM_cc4fe12531
Coahuila

Coahuila reactiva vacunación BCG tras cinco meses sin biológico

Distribuyen 30 mil dosis para recién nacidos y niños, ante alta demanda por suspensión de la vacuna; familias enfrentan listas de espera hasta diciembre

  • 07
  • Noviembre
    2025

Luego de cinco meses sin recibir biológico, la Secretaría de Salud de Coahuila reactivó la aplicación de la vacuna BCG, utilizada para prevenir formas graves de tuberculosis, con la distribución de 30 mil dosis en las ocho jurisdicciones sanitarias del estado.

Durante lunes, martes y miércoles se realizó el reparto a hospitales y centros de salud, y a partir de este jueves comenzó su aplicación general para recién nacidos y menores que requieren completar su esquema de vacunación.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, explicó que las dosis son enviadas por el Gobierno Federal, responsable de su adquisición y autorización, y subrayó la importancia de este refuerzo.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 2.47.15 PM.jpeg

“Es una dosis que previene padecimientos que pueden presentarse de forma severa en los menores, como la meningitis tuberculosa. Por eso recomendamos a las familias acudir a su centro de salud u hospital más cercano”, señaló.

La distribución se realizó en los hospitales generales y centros de salud de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña, Sabinas, Cuatro Ciénegas y Francisco I. Madero, con horarios de atención que varían entre las 8:00 y 14:00 horas.

La subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, Martha Alicia Romero Reyna, detalló que la disponibilidad se extenderá conforme lleguen nuevos lotes y que, en algunos municipios, las citas para aplicación ya se encuentran saturadas hasta diciembre debido a la alta demanda.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 2.47.17 PM (1).jpeg

En Saltillo y Ramos Arizpe, por ejemplo, los centros de salud reportan listas de espera de varias semanas, especialmente para familias que esperaban el biológico desde mediados de año.

La vacuna BCG, aplicada de manera gratuita, protege a los recién nacidos y niños pequeños contra la tuberculosis en sus formas más graves. Su aplicación estaba suspendida desde junio por falta de suministro federal, lo que generó rezagos en los esquemas básicos de vacunación infantil.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 2.47.17 PM.jpeg

Las autoridades de Salud exhortaron a los padres de familia a programar su cita y acudir con la cartilla de vacunación para asegurar el registro correcto del biológico.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a no dejar pasar esta oportunidad. Las vacunas salvan vidas”, enfatizó Aguirre Vázquez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_06_at_3_16_15_PM_f30abf0d66
Club Rotario Reynosa anuncia campaña contra la diabetes
monterrey_ha_tenido_temperaturas_de_d0931315bb
Fin de semana de calor en otoño: superarán temperaturas a 30°C
Whats_App_Image_2025_11_06_at_12_34_03_AM_07c5854355
Entre señalamientos y reclamos, legisladores discuten el PEF 2026
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_7_2a330400e1
Exhibirán a papás que son deudores alimentarios en NL
EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T130105_459_376da08a7b
Plantea reforma para proteger adeudos de trabajadores fallecidos
embajadora_israeli_mexico_eeac0c8e39
Irán planeó asesinar a embajadora israelí en México: EUA
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
nl_aeropuerto_mty_muladar_ea6677a23e
Recibe Aeropuerto de Monterrey a turistas ¡con un 'muladar'!
rgvf_6f75f41b82
Deuda de $400 mil pesos, posible motivo del feminicidio de Yaneli
publicidad
×