Coahuila

Coahuila recibe a nuevo comandante de la 11ª Región Militar

El mandatario estatal dio la bienvenida al alto mando como parte de la alianza entre el Ejército Mexicano y la administración

  • 04
  • Septiembre
    2025

El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio la bienvenida al general de brigada Fernando Colchado Gómez, nuevo comandante de la 11ª Región Militar, y destacó que su llegada permitirá reforzar la coordinación en materia de seguridad entre el Estado y las Fuerzas Armadas.

f1f33531-9781-45b5-b2b7-57e4493c5bd3.jpg

El mandatario señaló que en Coahuila existe una relación histórica y estrecha con el Ejército Mexicano, al considerar a la entidad como su cuna. 

Subrayó que esta alianza ha sido un factor clave para mantener al estado entre los más seguros del país.

Jiménez resaltó la amplia trayectoria del nuevo mando, con más de cuatro décadas de servicio y experiencia en temas de seguridad nacional, terrorismo y combate al narcotráfico. 

231b674c-318c-4149-9178-3c58f3379a40.jpg

Recordó que previamente coincidió con él en reuniones regionales de seguridad en Tamaulipas y Nuevo León, lo que, dijo, representa garantías de continuidad en el trabajo coordinado.

El gobernador adelantó que en los próximos días sostendrá una reunión con Colchado Gómez para presentarle a detalle el panorama de seguridad en Coahuila, así como las dinámicas de colaboración que se mantienen con las policías municipales, la Policía Estatal y las distintas zonas militares y navales.

0e130a39-6d8f-4e69-a829-76aa65be0197.jpg

Asimismo, destacó que este año concluirá la fase de infraestructura de seguridad con la construcción de 15 cuarteles del Ejército, la Policía Estatal y la Marina, además de la instalación de arcos de seguridad. 

A partir de esta etapa, dijo, las inversiones estarán enfocadas en tecnología, inteligencia, patrullas, capacitación y operaciones especiales en conjunto con la Federación.

Jiménez recordó que la seguridad es el tema prioritario para su gobierno y afirmó que la llegada del nuevo comandante fortalecerá la estrategia que ha colocado a Coahuila como un referente nacional en paz y orden.


