Coahuila

Coahuila refuerza seguridad con tres nuevos cuarteles en frontera

El gobernador Manolo Jiménez entregó cuarteles en Ocampo y Múzquiz, con inversión de $42,9 mdp, para fortalecer vigilancia en zonas limítrofes

  • 06
  • Noviembre
    2025

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la entrega de tres nuevos cuarteles en los municipios de Ocampo y Múzquiz, con una inversión de 42.9 millones de pesos, como parte del plan estatal para fortalecer la seguridad en las zonas limítrofes con Chihuahua y Texas.

Las nuevas instalaciones —un cuartel militar en Boquillas del Carmen y dos para la Policía Estatal en los ejidos San Miguel (Ocampo) y Morelos (Múzquiz)— se suman a los cinco ya operativos en esta región, que incluyen los de El Melón y La Linda, este último aún en construcción.

Cada cuartel cuenta con capacidad para entre 20 y 30 elementos, dormitorios, área de resguardo y equipos de comunicación. Según el Gobierno estatal, al cierre de 2025 se habrán construido 15 cuarteles distribuidos estratégicamente en todo el territorio coahuilense.

“Estos puntos fortalecen el blindaje del estado y la capacidad de reacción ante cualquier hecho delictivo”, señaló Jiménez Salinas durante la entrega.

El mandatario destacó que los nuevos espacios permitirán reforzar la vigilancia en zonas rurales y de difícil acceso, además de mejorar la coordinación entre corporaciones estatales y federales.

“En Coahuila la seguridad es la prioridad. Hemos decidido fortalecer nuestro modelo con más prevención, inteligencia y proximidad”, añadió.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, explicó que la ubicación de los cuarteles forma parte de una estrategia de cobertura territorial para garantizar presencia policial en los límites con Chihuahua y Texas.

“Con estos tres cuarteles consolidamos el blindaje de la frontera y la capacidad operativa del estado”, indicó.

A los proyectos en infraestructura se suman los arcos de seguridad carreteros, la renovación de patrullas y armamento, y la incorporación de tecnología de vigilancia de última generación, según datos de la Secretaría de Seguridad.


