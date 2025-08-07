Coahuila suma $150 mil millones de pesos en inversiones

En medio de un panorama global marcado por incertidumbre económica y reacomodos comerciales, Coahuila ha logrado captar $150 mil millones de pesos en inversiones nacionales y extranjeras desde el inicio de la actual administración, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante el anuncio de expansión del grupo Ariston en Saltillo.

El mandatario estatal destacó que estas inversiones consolidan a Coahuila como una entidad aliada de quienes desean trabajar, emprender o invertir, al ofrecer condiciones de certeza jurídica, paz laboral, capital humano calificado y un entorno seguro.

Jiménez Salinas enfatizó que, aunque algunas empresas optan por no hacer públicos sus proyectos, lo relevante es que los recursos lleguen, se traduzcan en empleos y contribuyan al crecimiento regional. En ese sentido, reconoció la decisión de Ariston Group de expandirse en Coahuila como una muestra de confianza en el talento local y en las condiciones del estado.

Además de los factores económicos, el gobernador subrayó que Coahuila mantiene un ambiente de seguridad, lo que permite la movilidad en todo el territorio sin restricciones, incluso en zonas rurales, algo que pocas regiones del país pueden ofrecer actualmente. Afirmó que esta seguridad se sustenta en la coordinación entre el gobierno estatal, los municipios, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías.

Durante su mensaje, también hizo referencia a la reciente renovación del Poder Judicial local, concluida con éxito, lo que dijo garantiza la continuidad del Estado de derecho en Coahuila, con perfiles profesionales comprometidos con la legalidad.

Por último, reiteró el compromiso de su gobierno de mantener condiciones que permitan nuevas inversiones y consolidar a Coahuila como uno de los estados con mejores resultados en productividad y atracción de capital. La expansión de Ariston, añadió, representa una apuesta por la industria sustentable y por una relación de largo plazo con el estado.

Comentarios