Coahuila

Coahuila suma casi 500 Puntos Violeta para atención de mujeres

Afirmaron que se habilitarán módulos en centros comerciales con el objetivo de visibilizar y atender casos de violencia de género

  • 30
  • Octubre
    2025

Coahuila avanza en la habilitación de espacios seguros para mujeres en situación de riesgo, al acercarse a los 500 Puntos Violeta en todo el estado, informó María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva.

De acuerdo con la funcionaria, la estrategia ha tenido amplia respuesta por parte de universidades, empresas y comercios que se han sumado al modelo de atención. Actualmente se contabilizan alrededor de 420 Puntos Violeta, y se prevé cerrar el año con más de 500, distribuidos en universidades públicas y privadas, negocios, espacios públicos y establecimientos comerciales.

Cepeda Boehringer destacó que la instalación de estos puntos permite visibilizar y atender casos de violencia que antes no se denunciaban, al brindar acompañamiento, primeros auxilios psicológicos, resguardo temporal y canalización a instancias especializadas. Aclaró que el crecimiento en reportes no implica un aumento de agresiones, sino una mayor capacidad para detectarlas.

Señaló que la implementación avanza sin una meta numérica fija, sino bajo el criterio de cumplir los requisitos establecidos por la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de las Mujeres, como capacitación del personal y aplicación del protocolo de atención.

La funcionaria adelantó que se trabaja con centros comerciales de Saltillo para habilitar nuevos módulos, entre ellos Parque Centro y Galerías, así como con organizaciones y cadenas comerciales que ya han comenzado a sumarse, como Oxxo y empresas del sector industrial.

De acuerdo con la Secretaría de Vinculación Ciudadana, la expectativa es que en 2026 más universidades, negocios y espacios comunitarios adopten este mecanismo de protección para reforzar la red de apoyo a mujeres, niñas y adolescentes en todo el estado.


