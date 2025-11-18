Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_18_T112118_434_00b246d002
Coahuila

Colectivos logran autopsia y exigen justicia por activista

Colectivos y organizaciones civiles informaron que el sábado 15 de noviembre se realizó la autopsia de Blanca Isabel Martínez Bustos

  • 18
  • Noviembre
    2025

Colectivos y organizaciones civiles informaron que el sábado 15 de noviembre se realizó la autopsia de Blanca Isabel Martínez Bustos, quien falleció el 10 de noviembre en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Saltillo.

La necropsia se efectuó tras la presión de familiares, activistas y grupos defensores que exigieron la participación de peritos independientes junto con especialistas de la Fiscalía estatal, con el fin de esclarecer las causas y el modo de muerte de la defensora.

De acuerdo con el comunicado, la realización de la autopsia representa un primer paso para conocer la verdad sobre lo ocurrido.

Los restos de Blanca fueron trasladados este lunes a León, Guanajuato, donde serán inhumados.

Las organizaciones reiteraron que su fallecimiento ocurrió en un contexto de presunto trato indigno en el hospital, denunciando que, como ocurre con miles de personas, no recibió atención con respeto ni calidad.

Los colectivos llamaron a mantener la demanda de justicia y a garantizar el derecho a la salud con dignidad para todas las personas.

Entre sus exigencias destacan una investigación profunda para esclarecer el caso, la revisión integral del funcionamiento de los hospitales del IMSS en Saltillo y a nivel nacional, y que las autoridades asuman responsabilidades y actúen con base en los peritajes científicos que ya están en curso. 

Según los colectivos, Blanca “entró caminando” y esperaba retomar sus actividades días después, pero su estado se complicó en un contexto de lo que califican como “pésima atención”.

Las organizaciones aseguran que Blanca Martínez, fundadora del Centro Fray Juan de Larios y figura fundamental en la creación de los primeros colectivos de búsqueda en México, fue tratada sin respeto y que su muerte revela fallas estructurales que ponen en riesgo a miles de pacientes.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_32_ddfef4e22e
Encuentran sin vida a menor de 13 años desaparecida
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T152059_238_13fab0e82c
Mueren seis personas por consumir alcohol adulterado en el Caribe
hombre_muere_fc_a6ded9340b
Muere hombre tras ser detenido por Fuerza Civil en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

deportes_pedro_martinez_tigres_femenil_7d57cc68db
'No perderé la oportunidad de ser campeón': Pedro Martínez
Whats_App_Image_2025_11_19_at_6_37_36_PM_30539362f1
Coahuila concluye el año con su feria del empleo número 20
Whats_App_Image_2025_11_19_at_6_46_26_PM_f8df818cfc
Empresas de Coahuila garantizan pagar aguinaldo a sindicalizados
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×