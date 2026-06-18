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Coahuila

Colisión entre camiones provoca afectaciones en la carretera 57

El percance movilizó a cuerpos de seguridad y obligó a implementar medidas de control vehicular para evitar nuevos incidentes en la zona

  • 18
  • Junio
    2026

Un accidente entre dos unidades de carga pesada generó complicaciones viales la mañana de este jueves sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 229.

El percance movilizó a cuerpos de seguridad y obligó a implementar medidas de control vehicular para evitar nuevos incidentes en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los operadores realizó una maniobra para cambiar de carril, lo que ocasionó que el tractocamión quedara inmovilizado sobre las barreras divisorias de concreto. 

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Minutos después, una segunda unidad de carga no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactándose contra el vehículo que permanecía obstruyendo parte de la vía.

A pesar de lo aparatoso del choque, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables y el tránsito presentó retrasos durante varias horas.

Elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento y coordinaron el retiro de las unidades involucradas para restablecer la circulación.


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