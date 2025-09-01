Completan padres trámites finales para inicio de clases

A pocos días del inicio del ciclo escolar, padres de familia de primer año de secundaria y primer año de primaria siguen entregando la papelería requerida por las instituciones educativas.

Aunque algunos ya habían adelantado este trámite, aún hay muchos que están acudiendo a las escuelas para completar los requisitos.

Los padres de familia mencionaron estar emocionados por el inicio del nuevo ciclo escolar, pero también expresaron cierto nerviosismo, especialmente aquellos cuyos hijos están iniciando una nueva etapa educativa.

"Aunque ya habíamos entregado parte de la papelería, aún nos faltaban algunos documentos y estamos aprovechando estos días para completarla", dijo una madre de familia. "Es un momento emocionante, pero también un poco estresante", agregó.

Las instituciones educativas han establecido plazos para la entrega de la papelería, y los padres de familia están trabajando para cumplir con los requisitos y asegurarse de que sus hijos estén listos para el inicio de clases.

