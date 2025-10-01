Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2_318086910d
Coahuila

Condena diputado maltrato animal en bar de Saltillo

El diputado Jorge Valdez dijo que la Procuraduría del Medio Ambiente y grupos defensores de los animales estaban interponiendo las denuncias correspondientes

  • 01
  • Octubre
    2025

Luego de que trascendieran en redes sociales imágenes en las que un caballo es obligado a ingerir bebidas embriagantes en el bar Oklahoma, ubicado en el bulevar José Musa de León, al norte de la ciudad, diputados condenaron estos hechos y pidieron castigo para quienes incurrieron en maltrato animal.

El diputado Jorge Valdez Flores dijo que la Procuraduría del Medio Ambiente y grupos defensores de los animales estaban interponiendo las denuncias correspondientes, sin embargo consideró que las consecuencias deben ir más allá.

“Eso es en cuanto al maltrato del animal, que ya viene previsto en el artículo 61 del Código Penal. No sólo es eso. Es un bar, me imagino que por lo menos hay 20, 40 gentes ahí dentro.

5735f2fc-930d-4f90-9304-524b4103ea55.jpg

“Hay señoritas, hay jóvenes, hay gente que está laborando, y se pudo haber derivado en que el animal hubiera pisado o pateado a alguna de las personas que estaban ahí”.

Dijo que al margen de las denuncias que se interpusieron por maltrato animal, la autoridad municipal y estatal debería intervenir en la operación del bar, que evidentemente infringió reglamentos y leyes al tener a un caballo al interior de un bar.

Claudia Leza, representante de Amor por los Animales, A.C., presentó este martes una denuncia penal por el maltrato del que fue objeto el caballo.

Esta no es la primera ocasión en la que el bar Oklahoma se ha visto envuelto en escándalos. En diciembre del año pasado, se reportó al 911 un incendio al interior del establecimiento.

Cuando llegaron los cuerpos de rescate, no había personal ni clientes al interior, y éste se encontraba cerrado, por lo que los bomberos se vieron obligados a forzar la entrada para poder combatir el incendio que dejó solo daños materiales como saldo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T125011_940_1f3e72ba86
AIC deporta a mujer acusada de tráfico de personas
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T121542_973_010c16a46b
Avanza entrega de apoyos para campo en Ramos Arizpe
incendio_casa_analco_ce1eeb5ca7
Controlan bomberos incendio en vivienda de Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

diseno_2024_05_16_T222043_538_22753d6976
Así operaba Grupo Peak para defraudar con reinversiones
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T142637_675_4a0477d4d7
Mexicano se declara culpable de arrojar bomba en protesta de EUA
trump_carteles_cfdfff399d
Declara Trump 'conflicto armado' contra cárteles de la droga
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
publicidad
×