Coahuila

Conductor lesionado tras volcadura en la Saltillo–Monclova

El lesionado logró salir por su propio pie de la camioneta y fue trasladado de manera preventiva a la Clínica 1 del IMSS para recibir atención médica

  • 11
  • Noviembre
    2025

Un hombre de 64 años resultó lesionado luego de volcar la camioneta en la que viajaba sobre la carretera Saltillo–Monclova, a la altura del kilómetro 9+500, en el municipio de Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió la tarde de este  martes, cuando el conductor identificado como Raúl Cardona Cruz, con domicilio en Nueva Rosita, perdió el control de su camioneta RAM blanca con placas EZ-4965-C, que jalaba un remolque azul (placas 3CY-316-A) cargado con alimentos para ganado.

De acuerdo con el reporte de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe, la unidad salió del camino y cayó aproximadamente 10 metros hacia el derecho de vía, quedando volcada sobre su costado derecho junto al acotamiento.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 4.00.28 PM.jpeg

Paramédicos de la unidad 481 atendieron en el lugar al conductor, quien se encontraba consciente y orientado, aunque presentaba una herida abrasiva en la parte parietal izquierda y un cuadro de urgencia hipertensiva de 200/110.

El lesionado logró salir por su propio pie de la camioneta y fue trasladado de manera preventiva a la Clínica 1 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito y la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento del accidente y coordinaron las labores para retirar el vehículo y el remolque sin que se reportaran afectaciones mayores al tránsito.


