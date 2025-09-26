Cerrar X
Coahuila

Confirma FGR cateo de gasolineras por huachicol fiscal

Autoridades informaron que se desplegó los operativos en al menos ocho estaciones de servicio, incluidas al menos tres en Saltillo

  • 26
  • Septiembre
    2025

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que los cateos recientes en estaciones de servicio de Coahuila forman parte de investigaciones por huachicol fiscal y por irregularidades en la venta de combustibles, entre ellas despachar litros incompletos.

El delegado de la FGR en el estado, Efraín Alonso Gastélum, informó que aunque en comparación con el año pasado se ha registrado una disminución de alrededor del 30% en tomas clandestinas, ha aumentado el decomiso de hidrocarburos ingresados de manera ilegal al país.

“No se trata de combustible robado de los ductos de Pemex, sino de producto que entra sin cumplir con los requisitos legales”, precisó.

Explicó que los operativos se realizan en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Seguridad Física de Pemex. Además de catear puntos conocidos como cachimbas en carreteras federales, también se han asegurado gasolineras señaladas por irregularidades.

En lo que va del año, la FGR ha cateado al menos ocho estaciones de servicio, entre ellas tres en Saltillo y una en Torreón, a partir de denuncias de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por manipulación de bombas para despachar menos combustible del pagado y por inconsistencias en la documentación de compra y venta.

Alonso Gastélum señaló que los procedimientos incluyen la revisión de facturas, permisos de transporte y trazabilidad del producto. En el caso de tractocamiones asegurados, se verifica tanto la propiedad legal de las unidades como la procedencia lícita del hidrocarburo transportado.

La autoridad federal reiteró que los operativos buscan garantizar que el combustible expendido cumpla con las normas oficiales y se adquiera de manera legal, evitando que consumidores resulten afectados por prácticas irregulares o fraudulentas en el sector gasolinero.


