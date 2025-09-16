Cerrar X
Confirman bacteria en intoxicación masiva en hotel de Saltillo

La Secretaría de Salud estatal confirmó que la bacteria Escherichia coli (E. coli) fue la causa de la intoxicación masiva registrada en un hotel de Saltillo

La Secretaría de Salud estatal confirmó que la bacteria Escherichia coli (E. coli) fue la causa de la intoxicación masiva registrada en un hotel de Saltillo, donde 16 personas resultaron afectadas y una más falleció a consecuencia de complicaciones.

El titular de la dependencia, Eliud Aguirre Vázquez, explicó que los resultados del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) detectaron la presencia de la bacteria en muestras recolectadas tras el incidente. 

Sin embargo, aclaró que las pruebas se realizaron varios días después, por lo que no fue posible analizar directamente los alimentos que consumieron los trabajadores intoxicados, por la discada que fue consumida por más de 40 personas.  

“Se trató de una infección gastrointestinal provocada por E. coli, una bacteria que aparece cuando hay descomposición de los alimentos. Aunque las muestras se tomaron días después, los análisis en México confirmaron su presencia y se descartó que la fumigación reciente en el proveedor de alimentos hubiera dejado residuos químicos”, señaló.

Sobre el fallecimiento de un trabajador, Aguirre detalló que la víctima padecía enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, lo que agravó la deshidratación causada por la intoxicación.

El caso se registró a finales de agosto, cuando personal del hotel presentó síntomas tras consumir alimentos preparados por un proveedor subrogado. En su momento, la Secretaría de Salud ordenó la suspensión temporal de operaciones tanto de la cocina del hotel como de la cocina del proveedor, en lo que se concluían los análisis.

Las autoridades sanitarias reiteraron que no existen indicios de intencionalidad en el hecho y lo calificaron como un accidente derivado de la contaminación de alimentos.


