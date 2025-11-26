'Congela' Román Cepeda los recursos para el drenaje

Si el municipio de Torreón, Coahuila, se sigue inundando con la mínima lluvia, es porque el alcalde Román Cepeda “se ha tirado en la hamaca” y no ha ejercido los $2,000 millones de pesos que tiene autorizados en la federación para esos planes.

Y no lo ha hecho, según acusó el diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, porque no ha presentado los estudios técnicos y ambientales que se necesitan para la obra.

El legislador morenista acusó al alcalde priista de Torreón de haber desviado recursos destinados a los estudios de impacto ambiental, pese a la urgencia que se deriva de las constantes inundaciones que sufre el municipio, ubicado en la Comarca Lagunera.

Señaló que sin los estudios no se puede acceder al financiamiento federal, pero el alcalde tiene ya casi tres años sin elaborarlos.

“El problema del agua en Torreón es la gestión corrupta que tiene el alcalde a partir de la gestión de presupuesto que, al asignárselo a SIMAS, la caja chica históricamente del Municipio, ha destinado esto a otras cosas que no son la atención prioritaria del drenaje; el problema es Torreón, no la federación”, dijo el diputado.

La semana anterior, el Congreso de Coahuila aprobó, por unanimidad, el exhorto presentado por Attolini para que la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) cubra los costos y realice los estudios técnicos que permitan liberar los recursos federales destinados a la construcción del drenaje pluvial de Torreón.

El proyecto para el drenaje, registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo la clave 2316B00002, es considerado una “obra prioritaria” para evitar las constantes inundaciones que se presentan durante la temporada de lluvias.

No obstante, su ejecución se ha visto obstaculizada por la falta de estudios técnicos y dictámenes ambientales que exige la federación.

Attolini fue enfático al hacer el exhorto al alcalde: “De la mano, esta mano franca que le extiendo con honestidad la pongo para que, sin diferencias partidistas, sin diferencias ideológicas, en conjunto podamos hacer un frente unido para resolver esto; hagamos equipo por Torreón.

“El drenaje pluvial no es una promesa, es una deuda histórica; hoy el Congreso, sin distinciones partidistas, ha decidido respaldar a Torreón para que los recursos se liberen y las obras comiencen. ¡Que no haya más excusas!”, agregó Attolini.

Entre los estudios que siguen pendientes están la Manifestación de Impacto Ambiental, la factibilidad legal y técnica, y las validaciones necesarias ante la Comisión Nacional del Agua, para asegurar que el proyecto recupere su estatus en la cartera de inversión federal y se liberen los recursos para su construcción.

