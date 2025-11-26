Cerrar X
coahuila_roman_cepeda_drenajes_a69debb7f5
Coahuila

'Congela' Román Cepeda los recursos para el drenaje

El alcalde de Torreón no ha ejercido $2,000 millones de pesos autorizados por el gobierno federal por falta de estudios técnicos y ambientales

  • 26
  • Noviembre
    2025

Si el municipio de Torreón, Coahuila, se sigue inundando con la mínima lluvia, es porque el alcalde Román Cepeda “se ha tirado en la hamaca” y no ha ejercido los $2,000 millones de pesos que tiene autorizados en la federación para esos planes. 

Y no lo ha hecho, según acusó el diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, porque no ha presentado los estudios técnicos y ambientales que se necesitan para la obra.  

El legislador morenista acusó al alcalde priista de Torreón de haber desviado recursos destinados a los estudios de impacto ambiental, pese a la urgencia que se deriva de las constantes inundaciones que sufre el municipio, ubicado en la Comarca Lagunera. 

Señaló que sin los estudios no se puede acceder al financiamiento federal, pero el alcalde tiene ya casi tres años sin elaborarlos. 

“El problema del agua en Torreón es la gestión corrupta que tiene el alcalde a partir de la gestión de presupuesto que, al asignárselo a SIMAS, la caja chica históricamente del Municipio, ha destinado esto a otras cosas que no son la atención prioritaria del drenaje; el problema es Torreón, no la federación”, dijo el diputado. 

WhatsApp Image 2025-11-26 at 12.52.51 AM.jpeg

La semana anterior, el Congreso de Coahuila aprobó, por unanimidad, el exhorto presentado por Attolini para que la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) cubra los costos y realice los estudios técnicos que permitan liberar los recursos federales destinados a la construcción del drenaje pluvial de Torreón. 

El proyecto para el drenaje, registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo la clave 2316B00002, es considerado una “obra prioritaria” para evitar las constantes inundaciones que se presentan durante la temporada de lluvias. 

No obstante, su ejecución se ha visto obstaculizada por la falta de estudios técnicos y dictámenes ambientales que exige la federación. 

Attolini fue enfático al hacer el exhorto al alcalde: “De la mano, esta mano franca que le extiendo con honestidad la pongo para que, sin diferencias partidistas, sin diferencias ideológicas, en conjunto podamos hacer un frente unido para resolver esto; hagamos equipo por Torreón. 

“El drenaje pluvial no es una promesa, es una deuda histórica; hoy el Congreso, sin distinciones partidistas, ha decidido respaldar a Torreón para que los recursos se liberen y las obras comiencen. ¡Que no haya más excusas!”, agregó Attolini. 

Entre los estudios que siguen pendientes están la Manifestación de Impacto Ambiental, la factibilidad legal y técnica, y las validaciones necesarias ante la Comisión Nacional del Agua, para asegurar que el proyecto recupere su estatus en la cartera de inversión federal y se liberen los recursos para su construcción.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

4de3a7a2_a07a_48d1_afaf_9337bc80a5db_0277b10bd4
Entregan modificaciones de límites para nuevo Estadio de Tigres
sheinbaum_grecia_quiroz_62a930c68a
Exige Presidencia respeto a Noroña tras ataque a Grecia Quiroz
foro_saltillo_innovacion_08a2491586
Organizan foro empresarial en Saltillo para impulsar innovación
publicidad

Últimas Noticias

fentanilo_dea_mexicano_ce5828da08
Cae mexicano con 50 mil pastillas de fentanilo en Florida
1cd8358c_1df2_4862_ba2b_4a982eb58e71_728f0fe744
Prepa 2 realiza la tradicional Quema del Borrego rumbo al Clásico
EH_UNA_FOTO_a5d64a0dd5
Incendio de remolque cierra carretera Victoria–Zaragoza
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad
×