Coahuila

Congrega 'Cabalgata Rosa' a más de 300 participantes en Parras

Más de 300 mujeres de Parras y sus ejidos se unieron en la Cabalgata Rosa, un evento con profundo sentido de esperanza en la lucha contra el cáncer de mama

  • 21
  • Octubre
    2025

Más de 300 mujeres de Parras y sus ejidos se unieron en la Cabalgata Rosa, un evento con profundo sentido de esperanza y solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama.

Encabezada por la presidenta Honoraria del DIF Parras, Palhoma Riojas Ramos, la cabalgata recorrió ocho kilómetros en los que resonó el mensaje de la prevención y la importancia de actuar a tiempo para cuidar la salud de las mujeres.

Durante el trayecto, que inició en la carretera General Cepeda y concluyó en el Lienzo Charro “Ricardo Martínez Chapa”, participaron el Grupo de Amigas Cabalgantes, familiares, y el colectivo Espíritu Rosa, integrado por mujeres sobrevivientes que hoy acompañan a otras en su proceso.

El evento finalizó con una comida de convivencia, donde se rindió un minuto de aplausos en honor a quienes han perdido la vida en esta lucha.

Palhoma Riojas agradeció el respaldo del alcalde Fernando Orozco Lara y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por un Parras más unido y solidario.

Por su parte, la doctora Ana Ramírez Pérez, directora de la Clínica Municipal, hizo un llamado a aprovechar los servicios médicos gratuitos disponibles todos los días, subrayando que “cada kilómetro recorrido es un paso hacia la conciencia y la acción en favor de la salud de las mujeres”.

