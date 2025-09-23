Congreso celebrará sesión solemne en Sierra Mojada

Este próximo viernes, el Congreso de Coahuila celebrará una sesión solemne en el municipio de Sierra Mojada, en el marco del aniversario de esta ciudad.

Esto lo informó en entrevista la presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales, quien destacó que esta petición nace del mismo cabildo del ayuntamiento y, con ello, se manda un mensaje claro de que el poder legislativo trabaja en unidad, sin distintos partidistas.

Destacó que el evento tiene como propósito no solo conmemorar la fundación, sino también reconocer a los primeros pobladores de origen italiano que llegaron a la región hace más de un siglo.

“Se acercó una comunidad italiana a la representación de la oficina de Coahuila en la Ciudad de México para poder señalar y recordar que una comunidad de Trento, Italia, fue parte de los primeros pobladores que estuvieron en Sierra Mojada”, señaló Morales Núñez.

