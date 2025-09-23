Cerrar X
fec38ab6_cd3c_41bd_a08a_2d4fdd62e828_0f495c8d73
Coahuila

Congreso celebrará sesión solemne en Sierra Mojada

El Congreso de Coahuila celebrará una sesión solemne en el municipio de Sierra Mojada, en el marco del aniversario de esta ciudad

  • 23
  • Septiembre
    2025

Este próximo viernes, el Congreso de Coahuila celebrará una sesión solemne en el municipio de Sierra Mojada, en el marco del aniversario de esta ciudad.

Esto lo informó en entrevista la presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales, quien destacó que esta petición nace del mismo cabildo del ayuntamiento y, con ello, se manda un mensaje claro de que el poder legislativo trabaja en unidad, sin distintos partidistas.

Destacó que el evento tiene como propósito no solo conmemorar la fundación, sino también reconocer a los primeros pobladores de origen italiano que llegaron a la región hace más de un siglo. 

“Se acercó una comunidad italiana a la representación de la oficina de Coahuila en la Ciudad de México para poder señalar y recordar que una comunidad de Trento, Italia, fue parte de los primeros pobladores que estuvieron en Sierra Mojada”, señaló Morales Núñez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

6989748d_bb4c_412b_967e_e5adb419614d_7edf46fb47
Seminario de Saltillo celebrará su tradicional Kermés 2025
DSC_03663_scaled_c31d6af607
Arranca Encuentro de Fotografía 2025 en CONARTE
89d3d2f4_df2c_467b_8198_a7bfb6372368_ee2c8d78e7
Conmemoran 429 años de la Fundación de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_d865b20133
Reynosa será sede del evento 'Parrilleros con Causa'
EH_UNA_FOTO_23_c7a6ce3a0a
Interviene Derechos Humanos en conflicto de maestra en kinder
EH_FOTO_VERTICAL_2_393b41091e
Descubren nuevo campo de exterminio en Reynosa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×