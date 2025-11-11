Cerrar X
Coahuila

Congreso exige acelerar obras del drenaje pluvial en Torreón

El Congreso de Coahuila exhortó al CEAS a completar estudios técnicos para liberar recursos federales y arrancar el drenaje pluvial en Torreón

  • 11
  • Noviembre
    2025

El Congreso del Estado de Coahuila aprobó por unanimidad la proposición presentada por el diputado morenista Antonio Attolini Murra, mediante la cual se exhorta a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) a cubrir los costos y realizar los estudios técnicos pendientes que permitan liberar los recursos federales destinados a la construcción del drenaje pluvial de Torreón.

El proyecto, registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo la clave 2316B00002, es considerado una obra prioritaria para mitigar las inundaciones que año con año afectan a la población torreonense. 

Sin embargo, su ejecución se ha visto obstaculizada por la falta de estudios técnicos y dictámenes ambientales que el CEAS debe completar para que los recursos sean liberados por la Federación.

Durante su intervención en tribuna, el diputado por Morena Attolini subrayó que la aprobación unánime del exhorto representa.

“El drenaje pluvial no es una promesa, es una deuda histórica. Hoy el Congreso, sin distinciones partidistas, ha decidido respaldar a Torreón para que los recursos se liberen y las obras comiencen. Que no haya más excusas”, afirmó Attolini.

El exhorto aprobado solicita además que el CEAS informe periódicamente al Congreso sobre los avances en la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la factibilidad legal y técnica, así como las validaciones necesarias ante Conagua, para asegurar que el proyecto recupere su estatus en la cartera de inversión federal.


