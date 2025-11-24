Demandan juicio político contra el alcalde de Torreón

La polémica llegó a Torreón: Se anunció que se impulsará un juicio político en contra del alcalde Román Alberto Cepeda González, a quien señalan por presuntas irregularidades y actos de corrupción cometidos durante su administración.

El diputado local Antonio Attolini anunció que buscará destituir a Román Alberto Cepeda González, por haber incurrido en actos de corrupción como el desvío de $66 millones de pesos de la empresa pública Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMA).

“Hoy anuncio la presentación del juicio político para destituir al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda.

“Hoy comenzamos una revolución pacífica, democrática y valiente: la revolución de un pueblo que ya no acepta el abandono, la corrupción ni el desprecio; Torreón merece más; Torreón merece dignidad”, dijo el diputado local.

El Horizonte publicó que en el municipio de Torreón se han presentado hechos de violencia que han prendido los focos de alarma.

Además, voces expertas indicaron que el alcalde no tiene una estrategia de seguridad para evitar “contagiarse”.

de hechos delictivos como el asesinato del exsecretario del Ayuntamiento del municipio de Gómez Palacio, Durango.

El diputado local morenista dijo que es prioridad recuperar la seguridad porque con esta llegan oportunidades de desarrollo para los torreoneses.

“La seguridad no es un retén; es la vida digna del pueblo; no hablamos de la seguridad de botas, balas o retenes.

“Hablamos de la seguridad de terminar la preparatoria después de la secundaria; la seguridad de entrar a un hospital que atienda la salud y no la cuenta de banco; la seguridad de llegar con dignidad al fin de mes; esa es la seguridad que nos han negado”, indicó.

