Coahuila

Denuncia presunta agresión policial en Saltillo; exige justicia

Ciudadano denunció presunto abuso policial luego de ser presuntamente agredido por agentes municipales durante una manifestación

  • 09
  • Septiembre
    2025

El señor José Castillo denunció presuntas agresiones cometidas por elementos de la Policía Municipal de Saltillo y acusó a las autoridades de no dar seguimiento a su caso.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2023, durante la administración del entonces alcalde Chema Fraustro, cuando, en el marco de una manifestación pacífica en la Plaza Nueva Tlaxcala, oficiales habrían actuado de manera directa en su contra.



Castillo señaló que cuenta con videos, pruebas y un dictamen médico que advierte una lesión permanente en su mano. Acusó al actual alcalde, Javier Díaz, de negarse a dar de baja a los oficiales implicados y ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, aseguró que desde la fecha ha recibido hostigamientos, amenazas y detenciones arbitrarias, además de daños a su vehículo, lo que atribuye a un presunto abuso de autoridad. 

“Se dice que Saltillo es la mejor ciudad para vivir, pero para que lo sea, las autoridades deben atendernos y darnos una solución”, expresó.

Durante la exposición de su caso, varios testigos respaldaron su versión. Una vecina que estuvo presente durante los hechos relató: 

“Yo vi cómo lo empujaron y lo rodearon los policías. No había motivo para tanta agresión, era una protesta pacífica. Nos sentimos intimidados como ciudadanos”.

Otro participante, también afectado por detenciones arbitrarias, afirmó que este tipo de situaciones se ha vuelto recurrente: 

“Muchos compañeros y yo hemos sido detenidos sin justificación, incluso por grabar lo que pasa en las calles. La gente tiene miedo de denunciar”.

Un activista local en derechos humanos señaló que la denuncia de Castillo refleja un patrón preocupante:

“Este caso no es aislado. Hay reportes de abuso de autoridad que requieren investigación y sanciones efectivas. 

La impunidad solo genera más violencia y desconfianza hacia las instituciones”.

Finalmente, José Castillo aseguró que continuará con las acciones legales correspondientes y que buscará el acompañamiento de organismos ciudadanos para garantizar que se haga justicia y se respete su integridad.


