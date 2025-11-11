Cerrar X
EH_UNA_FOTO_0158f5974b
Coahuila

Denuncia PRI desabasto de medicamentos en sector Salud

La diputada local del PRI, Beatriz Fraustro Dávila, criticó los recortes al sector salud, señalando que dejan en vulnerabilidad a los usuarios

  • 11
  • Noviembre
    2025

La diputada local del PRI, Beatriz Fraustro Dávila, dijo que los recortes al sector salud dejan en la vulnerabilidad a los usuarios de los servicios públicos, sobre todo en el tema de abasto de medicamentos, y cuestionó las cifras que dio el secretario de Salud federal, David Kershenobich, ante el Poder Legislativo.

“No sabemos en qué país viva, de verdad, porque 96 por ciento… con el simple hecho de que tú vayas a cualquier institución de salud pública ahorita, te das una idea de cómo está el desabasto.

“Tú vas a las farmacéuticas privadas y hay desabasto, ¿cuál es la temática social, o sea, qué está pasando? El 96 por ciento no es la realidad; platiquen de viva voz con las personas que atienden… de verdad no hay medicamento”.

Fraustro Dávila dijo que si la referencia es al cuadro básico, la información es correcta, pero no sucede así con el medicamento de otro nivel, incluso para personas con cáncer, lo cual es recurrente en instituciones como el IMSS y el ISSSTE.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

dfe655cb_14e2_4719_8339_783c76782725_95f560405e
Piden fortalecer inclusión de personas con discapacidad auditiva
Trump_71e7647d83
La aprobación de Donald Trump cae a un ritmo nunca antes visto
CABLES_2_47f9bff573
Avanza Monterrey con retiro de cableado en desuso
publicidad

Últimas Noticias

a86c4bc2_37a1_44f6_ba36_9fe53d84593b_455bc9066c
Comerciantes de Reynosa se preparan para cumplir con 'Ley Silla'
EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T172426_058_3bbf06db3f
Obispo alerta sobre intento de limitar libertad religiosa
Whats_App_Image_2025_11_12_at_1_24_14_AM_096645276d
Carlos Ortiz enfrenta críticas por Parque Cultural en Reynosa
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×