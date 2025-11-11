Denuncia PRI desabasto de medicamentos en sector Salud

La diputada local del PRI, Beatriz Fraustro Dávila, dijo que los recortes al sector salud dejan en la vulnerabilidad a los usuarios de los servicios públicos, sobre todo en el tema de abasto de medicamentos, y cuestionó las cifras que dio el secretario de Salud federal, David Kershenobich, ante el Poder Legislativo.

“No sabemos en qué país viva, de verdad, porque 96 por ciento… con el simple hecho de que tú vayas a cualquier institución de salud pública ahorita, te das una idea de cómo está el desabasto.

“Tú vas a las farmacéuticas privadas y hay desabasto, ¿cuál es la temática social, o sea, qué está pasando? El 96 por ciento no es la realidad; platiquen de viva voz con las personas que atienden… de verdad no hay medicamento”.

Fraustro Dávila dijo que si la referencia es al cuadro básico, la información es correcta, pero no sucede así con el medicamento de otro nivel, incluso para personas con cáncer, lo cual es recurrente en instituciones como el IMSS y el ISSSTE.

