Denuncian a agencia de viajes de Torreón por fraude

Un grupo de representantes de más de 80 personas afectadas por la agencia Regina Travel Torreón acudió la mañana del lunes a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir que se agilicen las investigaciones por un probable fraude que ha dejado a viajeros de distintas partes del estado sin sus recorridos internacionales y sin reembolso del dinero entregado.

Jessica Joana, originaria de Monclova, relató que su viaje a Europa, previsto para el 22 de julio del 2025, fue cancelado tan solo un día antes, pese a haber sido pagado completamente con meses de anticipación. La afectada señaló que la agencia Regina Travel le ofreció únicamente tres opciones: reembolso, pagar los vuelos por su cuenta o reagendar el viaje.

Jessica explicó que ninguna opción era viable debido a la planeación previa del recorrido, el cual formaba parte de la celebración por los XV años de su hija. Finalmente, decidió costear los vuelos con recursos propios, gastando $75,000 pesos, bajo el compromiso de que estos serían devueltos en 30 días. “Desde julio no me contesta llamadas ni mensajes”, aseguró.

Otra víctima, Dora Otilia, relató que su viaje a Turquía e Italia estaba programado para el 11 de noviembre. Sin embargo, nunca recibió aviso de cancelación por parte de Regina Travel Torreón. Fue hasta que acudió personalmente a la agencia para revisar detalles finales cuando encontró el establecimiento cerrado y sin respuesta del personal, situación que levantó sospechas entre los clientes.

Dora señaló que en el grupo de afectados ya suman entre 82 y 84 personas, algunas de ellas de la tercera edad y jubiladas que habían ahorrado durante años para cumplir el sueño de viajar. “Pedimos que se emita una ficha de búsqueda para la responsable, porque creemos que ya no se encuentra en la ciudad”, declaró.

Agregó que también solicitan que se congelen cuentas bancarias, se embarguen bienes y se llame a declarar a los colaboradores de Regina Travel, ya que presuntamente continúan operando pese a las acusaciones. “Ella no trabaja sola, y todavía se promociona en redes sociales”, denunció.

En representación de otro grupo de afectados, Perla del Carmen explicó que tiene dos viajes pagados con la agencia Regina Travel Torreón, uno de ellos ya incumplido. Señaló que la propietaria cerró las instalaciones argumentando que reabriría días después, lo cual nunca ocurrió. Actualmente, las oficinas de la agencia permanecen cerradas y los teléfonos continúan sin respuesta.

Perla afirmó que hasta el momento se han presentado alrededor de 30 denuncias formales en la Fiscalía, y que lo que buscan es que la autoridad estatal tome el caso con seriedad y se inicie una investigación completa. “Ya vienen vacaciones y tememos que esto se empantane”, mencionó.

Las afectadas advirtieron que Regina Travel Torreón sigue promocionando viajes internacionales para 2026, pese a tener itinerarios pendientes que no cumplió este año. Viajes cuyo costo mínimo ronda los $80,000 pesos, sin considerar los gastos adicionales que cada viajero realiza para desplazarse desde su ciudad de origen a la Ciudad de México.

Finalmente, el grupo pidió a la ciudadanía que no contrate servicios con esta agencia mientras continúan las investigaciones y reiteró su llamado urgente a la Fiscalía para que actúe conforme a la ley. “No queremos que más personas caigan”, concluyeron.

Comentarios