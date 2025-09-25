Cerrar X
Coahuila

Denuncian insuficiencia en certificación de estudios en Coahuila

Se evidencia la falta de acciones contundentes de la SEDU en Coahuila ante la proliferación de escuelas sin RVOE, generando incertidumbre en estudiantes

  • 25
  • Septiembre
    2025

Los esfuerzos porque la educación que se imparte en Coahuila sea de calidad, y sobre todo que se haga a través de un plan de estudios certificado por las autoridades, resultan insuficientes, ya que hasta el momento no cuenta con mecanismos más allá de la orientación a quienes están inscritos en una institución que no tiene el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

María del Carmen Ruiz Esparza, Subsecretaria de Planeación de la SEDU, y a cuyo cargo está la certificación a través del RVOE, dijo que aquellos estudiantes o padres de familia que estén cursando estudios en una institución sin este reconocimiento, pueden solicitar orientación.

“Se pueden acercar para que los orientemos cuáles serían los programas más convenientes para poderlos apoyar. Los estudiantes que están en tránsito, en una situación irregular, nunca estarán solos ni sueltos de la mano de parte de la Secretaría”.

Ruiz Esparza dijo que la SEDU tiene el compromiso de buscar opciones para que cualquier estudiante concluya sus estudios satisfactoriamente, aunque en los hechos, son pocas las acciones que se realizan en ese sentido, pues los estudiantes frecuentemente quedan a la deriva.

Dijo que la Secretaría tiene la facultad de clausurar aquellas instituciones que no cuentan con el RVOE; sin embargo, antes de ello deben ayudar al estudiantado de dichos planteles, a través de la reubicación, pero agregó que desconocen cuántas instituciones de esta naturaleza existen en Coahuila.

Lo anterior ha causado cierta molestia, pues tal parece que solo se favorecen algunas instituciones y otras no.


