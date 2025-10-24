Denuncian riesgo eléctrico en kínder en Saltillo

Madres y padres de familia del jardín de niños "Ricardo Flores Magón", ubicado en la colonia el alamo de Saltillo han manifestado su preocupación por los constantes problemas eléctricos que desde hace meses ponen en riesgo la seguridad de los alumnos y el personal docente.

De acuerdo con los reportes, las fallas comenzaron después de la instalación de minisplits durante el ciclo escolar pasado, lo que ha provocado apagones, descargas eléctricas y chispazos en diversas áreas del plantel.

Pese a que las familias han entregado oficios y solicitado la intervención de las autoridades educativas, hasta el momento no se ha dado una respuesta definitiva. Personal de la Secretaría de Educación Pública ha acudido a revisar las instalaciones, pero los padres aseguran que no se ha ofrecido una solución concreta.

La situación se agravó recientemente, cuando un padre de familia grabó el asta bandera del plantel emitiendo chispas y fuego durante la noche, evidencia que circula entre la comunidad escolar.

Los tutores piden atención urgente, pues aseguran que la electricidad se ha extendido a salones, baños y mobiliario. Temen que, de no atenderse de inmediato, ocurra una tragedia que podría haberse evitado con una reparación oportuna.

Y la pregunta es ante los hechos ocurridos en San Pedro de las colonias en este caso de Saltillo habrá respuesta inmediata o el secretario de educación en el estado Emanuel garza continuará diciendo que apoyaran a las familias después de una tragedia que pudieron haber prevenido

