Descartan presencia de metapneumovirus humano en Coahuila

“Actualmente, en Coahuila no se han detectado casos relacionados con el Metapneumovirus humano. Seguimos atendiendo infecciones respiratorias comunes, como el resfriado o la influenza, las cuales no han generado complicaciones más allá de los síntomas típicos de estas enfermedades. Las pruebas realizadas hasta el momento no han arrojado resultados positivos para este tipo de virus”, afirmó.